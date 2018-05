“Nosotros estamos cubriendo aquí la vigilancia a medida de nuestras posibilidades”, dijo ayer el comisario, Antonio Soledad Pérez, responsable local de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), corporación que quedó en Juárez con escasos elementos tras la retirada de más de cien de ellos por órdenes de sus superiores.Como se informó el día de ayer, la mayoría de los agentes preventivos del CES con plaza en Juárez fueron comisionados en la vigilancia de la región noroeste del estado.Localidades como Ignacio Zaragoza, Galeana, y Constitución, que están inmersas en escenarios de disputas entre narcotraficantes, y pugnas ejidales que se han tornado violentas por la pelea del agua para las siembras, es a donde se enviaron esas filas preventivas.El pasado viernes varios de estos elementos se comisionaron además en Ciudad Madera, para realizar un operativo de vigilancia junto con la Policía Federal, en respuesta a supuestos actos amenazantes de grupos criminales en contra de trabajadores de la mina Dolores.Unos 40 de los policías que estaban en Juárez también se asignaron de planta en un rancho particular propiedad de la familia LeBaron, en Buenaventura, Chihuahua.Su permanencia en esa propiedad no es para cuidar el rancho ni a sus dueños, sino para prevenir enfrentamientos entre ejidatarios, como los ocurridos la primera semana del mes en curso, dio a conocer el Departamento de Comunicación Social de Fiscalía.La decisión que tomó el alto mando del CES fue criticada por la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, donde su coordinadora, Astrid González, considera necesario el retorno de esa vigilancia a la ciudad, por el alto índice de homicidios dolosos que se registró este mes, donde hasta ayer sumaban 94 muertos en hechos violentos, según registros de eventos.El mando del CES, Antonio Soledad Pérez, anunció que no se sabía de una fecha tentativa de retorno para dichos elementos y que pese a estos ajustes, los agentes con que se cuenta aquí estaban haciendo lo propio en las labores preventivas.Óscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado del CES en el Estado de Chihuahua, informó que la decisión de reubicar temporalmente a los agentes en apoyo a las comunidades del noroeste, se consensó previamente con las policías Federal y municipal, para diseñar estrategias de prevención del delito basadas en su estado de fuerza, según informó.

