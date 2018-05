Se desata vendimia para mitigar el calor

A poco menos de un mes de que llegue del verano, el constante incremento de la temperatura ambiental llevó a las calles a los vendedores de artículos para mitigar el calor.La zona Centro, calles de algunas colonias y los principales cruceros de la ciudad comienzan a llenarse de personas que venden agua embotellada, paliacates, sombrillas e incluso equipos enfriadores de aire en la vía pública.Algunas coinciden en que las ventas todavía no repuntan pero esperan que en las próximas semanas se incrementen, ante la próxima entrada del verano, con temperaturas más calurosas.Francisco Javier Jiménez, comerciante de enfriadores evaporativos y equipos de refrigeración, consideró que si bien hace calor, aún no alcanza la intensidad típica de la región fronteriza, donde el clima suele ser extremoso.El comerciante consideró que los habitantes aún no se ven en la necesidad de adquirir aparatos de aire. “Para otras veces ya habíamos vendido bastante, pero ahora está bien tranquilo”, dijo.Agregó que las buenas ventas empiezan con el calor fuerte. “Esperemos que la próxima semana, ya en junio, mejoren. Aunque el año pasado para estas fechas ya estaba la venta a todo lo que daba”, señaló.Otras ventas que cobran auge con la temporada son las raspas, paletas, nieves y fruta picada, cualquier producto que ayude a refrescar a la gente.Manuel Ocampo, quien ofrece agua embotellada en la zona Centro, consideró que las ventas de este producto no son tan buenas como lo eran antes.“Aunque las venda en cinco pesos, mucha gente no las compra. Ya traen su botellita que llenan o traen algún termo donde cargan agua para tomar. Aun así, el agua es muy buen negocio, creo yo, porque no falta quien pase por aquí que venga caminando en el sol”, dijo.(Fernando Aguilar / El Diario)

