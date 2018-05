Las ofertas que se dieron este fin de semana en los comercios de El Paso con motivo de Memorial Day atrajeron a miles de compradores juarenses, a quienes el dólar caro no los frenó.La divisa americana se cotizó ayer hasta en 18.90 pesos en centros cambiarios y pese a ello, los consumidores afirman que sigue estando más barato en aquel lado de la frontera.Las ventas continuarán todavía mañana lunes, cuando se conmemora el Día de los Caídos y algunas tiendas ofrecen también un fin de semana sin impuestos en aparatos tecnológicosDesde temprana hora los puentes internacionales presentaron largas filas de compradores cuya intención era principalmente surtirse de ropa, zapatos, electrodomésticos, aparatos electrónicos, computadoras y perfumería.Mientras que decenas de peatones hacían escala al exterior de las casas de cambio de la avenida Juárez para comprar dólares.Rosa Marmolejo fue una de las que aprovechó las ofertas y mencionó que con 50 dólares pudo comprase cuatro pares de zapatos en una tienda que está cruzando el puente Santa Fe, donde los descuentos comenzaban con un 30 por ciento.“Por menos de mil pesos me compré cuatro pares de zapatos, lo que aquí en Juárez me alcanza para máximo dos pares”, recalcó la mujer.Además de la diferencia en el precio, los juarenses comentaron que los artículos que se venden en El Paso son de mejor calidad, sobre todo en cuanto a ropa.“La ropa que encuentra uno allá (en El Paso) es de mejor calidad de que la que venden por ejemplo aquí en el Centro. Con 500 pesos se lleva uno apenas un pantalón y una blusa, pero allá hasta tres blusas puede agarrar uno con 25 dólares”, apuntó Leticia Robledo.Entre los compradores mexicanos se encontraban también viajeros de la capital del estado, quienes llegaron a esta frontera con el único objetivo de cazar las especiales.“Vamos llegando de Chihuahua, venimos porque queremos comprar una televisión, una computadora y a ver para qué más nos alcanza”, comentó Miguel Ángel Gutiérrez, mientras hacía fila en el puente para cruzar con su familia. (Iris González)

