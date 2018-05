Montando a caballo, simulando la conducción de noticias o como superhéroes, los candidatos a la alcaldía emprendieron sus respectivas campañas en busca del voto de los juarenses.Adriana Terrazas Porras, abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó su primer “spot” en el que se observa detrás de un escritorio, con fondo que asemeja un noticiero, dirigiendo un mensaje que parece una crítica al independiente Armando Cabada.“Este es su noticiario. ¿Tengo que decir así? ¿Cómo es? No me sale, ¿verdad? Es que esto no es lo mío. Juárez no necesita un programa de noticias que diga que vamos muy bien, lo que necesitamos es que Juárez sea un nuevo estado de la República”, dice la priista mientras sugiere presentar las noticias.Para el analista político Carlos Irigoyen, Adriana es una candidata con hándicap muy fuerte.El impacto emocional está sin “punch” por el momento, el equipo de trabajo que la rodea deberá ser muy práctico en la divulgación de la propuesta y “caminar” la ciudad.A la par, el independiente Armando Cabada arribó el jueves al centro de la ciudad acompañado de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el candidato sin partido que busca la presidencia de la República.Lo hicieron montados a caballo para encabezar una verbena popular de arranque de campaña.Para él, Irigoyen también obsequió su punto de vista.“Fue un arranque muy promisorio, mantiene gran credibilidad entre la ciudadanía.“El candidato entiende que hay que desarrollar una química fuerte con los sectores sociales más desfavorecidos y ahí está la fuerza de su candidatura. Aquí será muy importante que su equipo consolide una imagen solida que los lleve a los últimos días de la contienda a tener una posición favorable en cuanto a las preferencias del electorado”, expone el analista.El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Javier González Mocken arrancó su campaña con frases como “¡Vamos todos a ponerle al marro!” en la que muestra precisamente una de esas herramientas, con la marca Juárez.En redes sociales también lo identifican como “Súper Mocken”, caricaturizado como superhéroe.Carlos Irigoyen expone que González Mocken es el candidato con mas tiempo en campaña sin mencionar un solo vocablo político, brillante su estrategia de permanecer vivo en las redes sociales para seguir posicionado como la opción más fuerte para la Presidencia Municipal.“Su presencia en medios es sumamente fuerte y la gente lo percibe como un ciudadano sensible que conoce de las carencias de la ciudad, su acción contra el cobro de estacionamientos sigue siendo recordada y eso le traduce mucha credibilidad a su favor. Utiliza para su campaña frases jocosas como: ¡Vamos a ponerle al marro!”, opina Irigoyen.Por otra parte, de la coalición Por Chihuahua al Frente, Ramón Galindo, muestra en su plataforma su apellido con la tipografía que usa también el aspirante presidencial de su partido Ricardo Anaya, mientras promueve su rostro caricaturizado bajo el eslogan “Pensándolo bien mejor con Galindo”.Carlos Irigoyen expone al respecto que la pertenencia de Galindo al aparato gubernamental del gobernador y su posterior separación le pesa. La imagen puede ser asociada a la del máximo dirigente estatal.Su propuesta exhibida por medio de cómics es una innovación para la historia de las campañas en la ciudad, pero eso no le garantiza tener la credibilidad que necesita para impulsar su candidatura, expresa.Para el politólogo Abraham Paniagua, los aspirantes a la presidencia municipal no están logrando atrapar la atención de los fronterizos en sus primeros días de campaña, principalmente por la falta de propuestas contundentes o posibles de cumplir.Y todo es peor para el resto de los candidatos a la Presidencia Municipal, que representan a los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista y De la Revolución Democrática; aún no dan a conocer sus agendas.Del PANAL, la aspirante es Josefina Leticia Díaz Rojero; del PVEM es Jesús Rodolfo Villa Rivera; mientras que del PRD, José Luis Barrios García.Hay que mencionar que ninguno de los tres partidos ha difundido agendas de sus candidatos y tampoco tienen presencia en redes sociales.“No logran captar la atención todavía, pero tres días de campaña son muy pocos. La campaña se está viendo opacada por el proceso federal con el que concurren a nivel local”, afirmó Paniagua.