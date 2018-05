A pesar del aumento del parque vehicular en el último año, en su mayoría por autos “chuecos”, la autoridad permite la operación de los anuncios móviles que son remolcados por automotores que circulan a 15 kilómetros por hora en avenidas primarias y secundarias.La tolerancia de esos autos provoca congestionamiento en avenidas de por sí ya aglomeradas por el incremento de automóviles en la ciudad.“No es posible que se permita que anden esos camioncitos, los carros que van detrás de ellos prácticamente tienen que pararse y se hace más lento circular”, mencionó Roberto Hernández, un guiador quien asegura que se los topa con frecuencia en la avenida Manuel Gómez Morín, señalaron ciudadanos.Los automotores que remolcan los anuncios no pueden ser infraccionados por los agentes de vialidad porque no existe un límite de velocidad mínima en el Reglamento de Tránsito, dio a conocer la vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), Alejandra Solís.Mientras que ese tipo de espectaculares no se incluyen en el Reglamento de Entorno e Imagen Urbano, y por lo tanto tampoco se pueden regular, afirmó la directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería.En el último año el parque vehicular aumentó de 600 mil autos a 800 mil, de acuerdo con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Hasta abril de este año, de esos 800 mil automotores, 567 mil están registrados, y el resto portan placas de El Paso, de otros estados, traen engomados “rojos” o también son irregulares pero circulan sin ningún documento, se informó.El aumento de autos ocasiona que los tiempos de traslado en las horas pico se dupliquen, de acuerdo con declaraciones de directivos de Tránsito.En septiembre del 2016, el entonces alcalde electo, Armando Cabada Alvídrez, quien es socio de “Prime Time Publicidad S.A.”, -una de las empresas que manejan los anuncios móviles-, declaró que estaba a favor de regular este tipo de publicidad, pero hasta el momento el Municipio no ha hecho nada.La firma “Prime Time” tiene cuatro socios: Héctor Armando, Manuel Alejandro, Sergio Alberto y Jesús Antonio, todos ellos de apellidos Cabada Alvídrez, se detectó en el folio 23897 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.Armando Cabada declaró entonces que como presidente municipal electo solicitó al gobernador del Estado que le permita participar en el reordenamiento de transporte público para regular ese tipo de anuncios móviles.Informó que él podría incluir este tipo de camiones de publicidad dentro de ese ordenamiento, para buscar que no se afecte a la sociedad, a los guiadores.“Yo estoy de acuerdo con que se reglamente, para estar todos en un estado de derecho”, expresó entonces Cabada.El alcalde con licencia fue cuestionado ayer sobre este tema, pero no respondió. Se le envió un mensaje, al cual no dio respuesta.

