Prohíbe Estado a empleados llevar autos con propaganda

El Gobierno del Estado prohibió a sus empleados ingresar a sus estacionamientos con vehículos particulares que tengan propaganda política, dio a conocer el subsecretario de Gobierno, Mario Dena Torres.Lo anterior es parte de las medidas que se adoptaron en el actual proceso electoral evitar incurrir en anomalías electorales, añadió.“Ahorita son recomendaciones que los vehículos que se estacionen en cajones asignados a funcionarios, no deben de traer propaganda, hasta ese punto llegamos”, refirió.El funcionario señaló que también se impartieron cursos en la materia sobre lo que se puede hacer y lo que no, como lo es el no participar en actos de campaña en horarios y días hábiles.“Los vehículos siguen operando pero no pueden participar en campañas de candidatos. La recomendación es que no lleven vehículos oficiales, si lo hacen están incurriendo en irregularidades”, añadió.Indicó que en caso de que alguna unidad oficial fuera utilizada en actos políticos, el Estado tomará medidas internas, independientemente de aquellas que las autoridades electorales consideren.“Para nosotros la instrucción es que no atiendan actos de campaña en vehículos oficiales, eso está en contra de la Ley, internamente nosotros procederíamos con lo conducente .Se les instruyó en un curso de dos horas donde se vio todo lo que debe ser y lo que no”, agregó.En el actual proceso electoral, autoridades de los tres niveles de gobierno, debieron adoptar políticas específicas obligadas por la normatividad electoral, como lo es el suspender la publicidad oficial de obras y logros en radio, televisión, prensa e internet.La prohibición establecida por las leyes electorales, abarca desde el 30 de marzo hasta el final de la jornada electoral, el 1 de julio de 2018.

