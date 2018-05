Quiere el PRI 'carro completo'

“Vamos a ganar porque militamos en el mejor partido de México, que nadie quiera señalarnos, que nadie quiera arrinconarnos, que nadie quiera menospreciarnos, que nadie piense que estamos de rodillas. El PRI está de pie con mucha dignidad para ganar el 1 de julio”, expresó ayer en esta ciudad René Juárez, dirigente nacional del PRI.Los militantes priistas llenaron ayer el Monumento a Juárez durante la toma de protesta de la estructura de campaña presidida por el presidente nacional del PRI y en la que estuvieron presentes los candidatos a puestos de elección popular, así como dirigentes del partido de esta ciudad y del estado.“Estamos en un impulso renovado para ganar el 1 de julio, queremos que Pepe Meade sea el presidente de la República y que ganemos los cuatro espacios al Congreso federal, los nueve espacios al Congreso local, la alcaldía, la sindicatura y fórmula de senadores. Nosotros pensamos en el triunfo y estamos trabajando para ganar”, expreso Juárez.Señaló que quiere que se le haga justicia a Ciudad Juárez, que llegue más presupuesto y se resuelvan los problemas porque esta ciudad es México y será una realidad con el triunfo de Meade.Sin protocolo, el dirigente nacional tomó la protesta a los asistentes que con gritos y ondeando banderolas estuvieron apoyando a los candidatos del PRI.Juárez expresó que van a ganar las próximas elecciones por tres razones: porque son el mejor partido, tienen los mejores candidatos y las mejores propuestas, las más viables.“Sé que la gente está enojada, sé que hay mucha gente molesta, pero nada más hay que decirles que tienen razón, pero que antes de depositar su voto el 1 de julio platiquen con su familia y piensen si vale la pena que ese minuto de enojo se pueda convertir en seis años de pesadilla, arrepentimiento y frustración.“No tenemos derecho de hipotecar el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, ya que vamos a condenar a nuestras familias a la incertidumbre, al atraso y la oscuridad”, expresó.La candidata a la Presidencia Municipal, Adriana Terrazas señaló que si un candidato promete que pavimentará las calles de Juárez, que va a acabar con la inseguridad, si les promete un tren y si promete lámparas, miente porque no hay dinero.Señaló que hacer de Juárez un estado libre y soberano es la propuesta que resolvería todos los problemas de esta ciudad.“Cuando esto suceda habrá dinero hasta para comprarles a los otros candidatos su trenecito y hasta un canal de televisión le vamos a comprar a los juarenses”, expresó.Lilia Merodio manifestó que el gran ejército guerrero priista va a rescatar a Ciudad Juárez de los gobiernos improvisados.Señaló que van a rescatar esta ciudad de los gobiernos que todos los días dicen que ellos no son políticos.“Hoy las colonias están abandonadas, las lámparas están prendidas de día y apagadas de noche, porque nos están engañando y esto hace que aumente la inseguridad”, expresó.Merodio señaló que Juárez quiere justicia en la distribución del presupuesto, ya que el Gobierno del Estado únicamente ha dado 18 millones de pesos para esta ciudad.“Queremos recuperar la paz y tranquilidad, ya que en este año y medio el gobierno no ha sabido gobernar”, expresó.Durante el evento participaron también Adriana Fuentes y José Reyes Baeza.

