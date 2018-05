Un presunto “carjacker” fue sentenciado ayer a cuatro años de cárcel, sentencia menor al reclasificar el juez el delito a posesión de vehículo robado, luego de que la víctima no compareció al juicio oral por temor.Eduardo Armando Pallares Salcedo fue arrestado en 2017, junto con Erick Javier Varela Cruz y Alejandro Alán Castañeda, el primero de éstos sentenciado a cuatro años y ochos meses de prisión a través de un procedimiento abreviado y Castañeda quedó en libertad al determinarse que él no participó en el atraco.Los hechos sucedieron el 27 de abril del 2017 en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Artículo Cuarto aproximadamente a las 19:30 horas, cuando la víctima Claudia A. B., estacionó su Jeep Cherokee modelo 2014 y fue sorprendida por dos hombres.Presuntamente Erick Javier le dijo a la víctima “no grite si no quiere que le pase algo”. Luego Eduardo Armando le dio un chuchillo a Erick quien amagó con él a la víctima y le ordenó entregar el vehículo.Ambos hombres subieron al Jeep y al avanzar unos 10 metros. Luego Alejandro Alán y una mujer no identificada subieron al automóvil.Ayer un Tribunal de Enjuiciamiento unitario presidido por el juez Jesús Manuel Medina Parra emitió fallo condenatorio en contra de Pallares Salcedo. Después escuchó otra argumentación por parte del agente del MP, de la defensa y del coadyuvante de la representación social para tener datos e individualizar el castigo y alrededor de las 4 de la tarde dio a conocer la pena que consideró le corresponde al sentenciado.Al emitir la sentencia, Medina ordenó que Eduardo Armando Pallares quede a disposición de un juez de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, quien deberá analizar si el detenido tiene derecho a algún beneficio aunque de entrada Medina Parra no le otorgó la libertad condicional.

