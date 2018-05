Un hombre que al parecer utilizó unas tijeras para amagar a la cajera de una sucursal de la cadena Súper Six y quien logró apoderarse de 403 pesos en efectivo y varias cajetillas de cigarros valuados en 917 pesos, fue detenido por la empleada y un cliente y entregado a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Un Tribunal de Control decretó ayer legal el arresto ciudadano de Juan Manuel Agüero Pérez y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año, al considerar que las tijeras se emplearon como un arma.Los hechos sucedieron el miércoles pasado aproximadamente a las 10:45 horas cuando al parecer Agüero ingresó a un negocio ubicado en las calles Mixtecos y Tarahumaras de la colonia Aztecas y se dirigió a la cajera, Karla Mabel Morales, para ponerle unas tijeras en el costado izquierdo al tiempo que le decía “túmbate con el dinero”.El hombre también exigió que le diera los cigarros y le proporcionó una bolsa de color verde para que ahí pusiera el dinero y las cajetillas.Sin embargo, Morales alcanzó a oprimir el botón de pánico y en ese momento entró un cliente a la tienda y le pidió auxilio. Agüero Pérez aventó a la mujer pero no pudo salir del negocio porque el cliente se quedó en la puerta impidiéndole el paso.Los elementos de la SSPM llegaron al lugar y encontraron a Juan Manuel Agüero Pérez en el interior del establecimiento y procedieron a asegurarlo.Ayer la juez de Control, Yira Celida Ochoa Contreras, declaró legal la detención y la retención del acusado al señalar que se efectuó dentro del término de la flagrancia pues Agüero fue detenido por la víctima y un testigo, además se le localizaron un billete de 200 pesos, dos de 50 pesos, cuatro de 20 pesos, ocho monedas de cinco pesos y 15 de un peso, así como 21 cajetillas de cigarros.La juzgadora permitió que al acusado se le formularan cargos legales por el delito de robo calificado y agravado y escuchó los datos de prueba reunidos por el MP. Después le impuso la cautelar más gravosa, la prisión preventiva, al considerar que las tijeras se usaron como un arma blanca para causar temor en la víctima.La audiencia de vinculación o no a proceso del sospechoso quedó programada para el próximo martes a las 12:00 horas.

