Filtran audios del síndico regañando a su personal

Varios momentos en los que el síndico municipal, Aarón Yáñez, regaña a varios de sus subalternos, entre ellos a Oscar Gutiérrez Juárez, exsecretario particular del exalcalde, Enrique Serrano Escobar, quedaron registrados en cuatro audios que fueron entregados de manera anónima a la redacción de El Diario de Juárez.Algunas de las transcripciones evidencian el mal trato del funcionario y varias discusiones sobre la forma de trabajo.SINDICO AARON YAÑEZ LIMAS (S): “No tengo ni por qué, es la primera vez, no van a hacer lo que ustedes quieren, yo se los digo, se los firmo, no lo van a hacer. Así es que a las 5 búscate alguna colonia a recorridos a todos los días, visita sindicatura abierta, presupuestos participativos, agenda ciudadana verdaderaPara lo que viene no tengo ninguna necesidad… valoren el trabajo que tienen y le tengan amor y cariño y sobre todo piensen que porque estar aquí no es fácil, no es fácil eso lo van a sentir y si no pues…Así que a las cinco organicen y quien vaya ahí nos vemos, ahí voy a estar yo, vamos a hacer un recorrido y poner una colonia lo más lejos, allá por Anapra, allá saliendo Ciudad Juárez, allá por la carretera a Casas Grandes para que vean lo que es tocar la puerta.Si tú te decides quedar conmigo, a las 5 de la tarde, todos al… (INAUDIBLE), y el que no vaya, se va hoy mismo, para afuera…”Después el síndico vuelve a iniciar la discusión y esto es lo que se escucha:“Es una instrucción, no quiero discutir, no estoy para discutir… aquí estoy para dar órdenes y para hacer política de nivel, y el que no, batalle….Yo no tengo que respaldarte nada. El respaldo lo tienes desde que te contraté aquí como amigo.(Hombre interrumpe) “Sí pero todo mundo viene y te dice a ti”.(INAUDIBLE)SINDICO: Nada, nada... Ya me cansé(Hombre interrumpe) “Yo también, estoy cansado de que me dices que no…” (INAUDIBLE)SINDICO: “A ver a ver, no voy discutir, hoy vamos a ver ya, punto. ¿Sí? Me van a hacer trabajar más, mi agenda termina a las 9 de la noche hoy. No tengo nada que hacer, está bien fácil, me la paso a todo dar… Un espacio de 5 a 7, voy a un funeral y luego irme a una plática a la UACJ. Tengo todo mi tiempo libre, no tengo vida privada, no tengo novia, no tengo hijos, no tengo nada, no tengo negocios, no tengo mis clases de la UACH, no tengo mis clases de secundaria, estoy pintado aquí, me la paso bien a todo dar, me la paso en la fiesta todos los días”.“Eso me da molestia, mucha molestia, que me reten, piensan que estoy pintado, que no valoran el esfuerzo del partido y el mío por el cual estamos aquí todos. No seas eso, no es de hombres, no es de hombres, y si le corté la cabeza y tú sabes más de esto más que nadie, Oscar y si le corté la cabeza a (INAUDIBLE) que era mi sangre y por ellos llegué aquí, a ustedes cuantimás ¡eh!, ténganlo por seguro.Si no quieren estar conmigo, entréguenme sus trabajos, renuncien, tengan dignidad. No me quieran ver la cara porque no me la van a ver (INAUDIBLE)Con honor, entréguenme su renuncia si, trabajen con honor, el honor con el cual yo los invité a trabajar, no lo pueden hacer todo como ustedes quieran y cuidarse nada más entre ustedes, eso no va a suceder, entonces… (INAUDIBLE)Ya me tienen cansado, mi propio equipo me tiene cansado, no hace nada, no visita… me desilusionan, no es así… caras de conformismo.Y ético viene de la palabra costumbres, y yo les he enseñado a ustedes con mi ejemplo a que puedan simular.Yo tengo compromisos bien fuertes, de dar resultados inmediatos, traigo presiones grandes y ustedes se portan con una inmadurez total, y esto va para INAUDIBLE… mi página sigue caída, no publican, nada. Si tiene honor, denme el espacio, tengo mucha gente que quiere entrar y ustedes son mis amigos y son lo que más quiero… Pero a mí no me va a pasar lo que le pasa a mucha gente, que los propios amigos, empinan a sus propios líderes. Porque eso lo he visto en una, dos, tres, cuatro veces, no voy a hacer lo que ustedes quieran. Y a partir de hoy, y organízalo si es que te decides quedar conmigo y a las 5 de la tarde”. Conversación síndico 1 from El Diario de Juárez on Vimeo Conversación síndico 2 from El Diario de Juárez on Vimeo Conversación síndico 3 from El Diario de Juárez on Vimeo Conversación síndico 4 from El Diario de Juárez on Vimeo