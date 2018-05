En el primer día, candidatos a la alcaldía ofrecen desde recuperar la seguridad hasta independizarse de ChihuahuaComo parte de sus primeros actos de campaña, el candidato independiente Armando Cabada Alvídrez visitó a los locatarios del mercado Francisco Sarabia, en la colonia del mismo nombre, y propuso pavimentar 500 calles de la ciudad. Cabada, quien está buscando reelegirse tras dos años de gobernar la ciudad, recorrió los mercados Cuauhtémoc, Reforma e Hidalgo, en el Centro Histórico, acompañado de aspirantes independientes a diputados locales.En el rubro de la seguridad, Javier González Mocken, de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a recuperar el control de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la cual, dijo, dejó de vigilar y certificar a sus mandos.El expriista dijo que en materia de seguridad implementará una visión tecnológica de largo alcance, de la que presentará más detalles en el debate del próximo domingo 3 de junio.El candidato de los partidos Morena, PT y Encuentro Social afirmó que la trascendente visión de país y el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador se reflejarán en las mejoras sustantivas para la frontera, “porque Andrés Manuel quiere a Juárez por su historia”.Del Partido Acción Nacional (PAN), Ramón Galindo Noriega planteó la creación de una Policía Única Metropolitana que articule a las policías federal, estatal y municipal para que juntas trabajen como un solo cuerpo policiaco.Delineó ayer en la apertura de su casa de campaña –ubicada en la avenida Pedro Rosales de León– cinco puntos por la ciudad que llamó “Juárez Ordenado”, Juárez Seguro”, “Juárez Feliz”, “Juárez Próspero” y Juárez Libre”, y que, dijo, irá presentando cada viernes, de aquí al 27 de junio.En el evento presentó al Consejo Consultivo por Juárez, integrado por políticos de su partido y empresarios locales, entre ellos el expresidente de la Coparmex, Jesús Andrade, que lo apoyarán en la campaña.El panista dijo que entre algunas propuestas presentará un plan de acciones vinculantes con la agenda “Paso del Norte 2030”, que tiene una visión de la ciudad a largo plazo, “porque los resultados no se tienen de la noche a la mañana”.“Vamos a ordenar esta ciudad, hay mucho desorden, no hay vigilancia ni supervisión, la ciudad corre como si fuéramos un rancho grande y no lo podemos seguir permitiendo”, con ese planteamiento abrió agenda el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Barrios García.Dijo que en la administración municipal hay muchos casos de ilegalidad e inseguridad, “venimos a ordenar la presidencia municipal, encuadrarla dentro del marco legal donde lo necesitamos”, expuso ayer al afirmar que su partido y él, de ganar las elecciones, van a generar un liderazgo.Expuso que inician la campaña con gestiones de pavimentación y regularización de terrenos y van a encontrar la solución a cientos de problemas que aquejan a los ciudadanos.La candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Terrazas Porras, bajo el argumento de que la frontera recibe menos recursos de los que aporta al Estado y a la Federación, propuso que Juárez sea elevado a la categoría de Estado de la República. La aspirante priista arrancó su actividad proselitista con una conferencia de prensa en la que denunció la mala distribución de recursos que aqueja a la ciudad.Dijo que de los 66 mil millones de pesos que el Gobierno federal otorga a Chihuahua, a Juárez solamente le tocan 4 mil 250 por año, aun cuando además acá se tiene al 40 por ciento del electorado de la entidad.Explicó que su propuesta puede ejecutarse desde el Legislativo, pero también se someterá a consulta pública.Sostuvo que el planteamiento tiene viabilidad jurídica porque cumple con lo que dispone el Artículo 43 de la Constitución, que establece que para crear un nuevo estado el territorio que lo solicita debe tener más de 120 mil habitantes y debe contar con la autorización del Congreso de la Unión, lo que puede lograrse si el PRI tiene mayoría en el legislativo.Profesionalizar con amor la administración: Villa RiveraEl Partido Verde Ecologista de México también presentó a sus candidatos a cargos locales ayer en una conferencia de prensa. La institución señaló que es con caras nuevas, perfiles limpios y con el espíritu triunfador, con los que sus aspirantes comenzaron a pedir el voto a los juarenses. El candidato a la presidencia municipal por ese partido, Rodolfo Villa Rivera, citó que la base de su campaña es trabajar a la par de las familias, “con base en el amor, principios sociales y libertad, buscaremos profesionalizar todos los puestos de la administración municipal, dejando en el olvido el amiguismo y el compadrazgo, recurriendo en busca de profesionistas juarenses”. Aseguró que va a trabajar en las universidades y demás instancias sociales para integrar un equipo de excelencia alejado de la corrupción. “Buscaremos perfiles claros y limpios”, asentó.

