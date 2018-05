La división de la pandilla “Los Aztecas” en Juárez traería como efecto no únicamente la ola de homicidios que arreció durante el presente mes con 91 muertes hasta ayer, sino además la exigencia de cuotas en negocios que manejan específicamente giros negros.Una facción de la banda criminal que al separarse quedó fuera de “los acuerdos”, podría estar pidiendo su parte a estos negocios, que se sostienen no únicamente con la venta de alcohol, sino con recursos provenientes de la venta de drogas, prostitución, tráfico y trata de personas, comentaron investigadores de la Fiscalía estatal.Dentro de esta hipótesis surgió la versión de la posible quema intencional de dos bares en menos de una semana, donde en el primero de ellos, propiedad de un empresario de Sinaloa, se encontró droga sintética en la caja del bar y paquetes de municiones en un vehículo de lujo, que no pudo ser trasladado a otro lugar por el incendio.Ayer, en una acción intencional, ardió el segundo bar; de acuerdo con versiones extraoficiales, los responsables llegaron al amanecer al local que se ubica en la plaza comercial Diamante, de la avenida Tecnológico y Ruiseñor, frente a Pradera Dorada, bajaron de sus vehículos con galones de gasolina, quebraron los vidrios de la puerta principal e iniciaron el fuego.Los Bomberos actuaron en pocos minutos, y el negocio denominado Lucky Bar, sufrió daños en la recepción únicamente, según se informó.Empleados del lugar entrevistados de forma posterior al incidente, dijeron que la dueña del bar se llama Láriss Terroba y ocupa chicas que trae de Venezuela para atender a la clientela, además que aparentemente es familiar de una persona dedicada a la política que le presta protección con las autoridades.Al personal de Bomberos le llamó la atención la presencia inmediata de agentes ministeriales que arribaron al sitio casi en el mismo momento en que se presentó el incendio, y aseguraron que era inusual la presencia de ellos en este tipo de eventos. “Algo está pasando aquí”, dijo uno de los tragahumo en referencia al incendio del Bar Shamrock, ocurrido el pasado 18 de mayo en la avenida Manuel Gómez Morín.La Fiscalía en su postura oficial informó a través de su titular en la Zona Norte, Jorge Nava, que el Shamrock se incendió por un corto circuito, pero para el Departamento de Bomberos no quedó claro, pues ellos mismos encontraron rastros de que el incidente fue provocado, comentaron a El Diario.El fiscal Nava reconoció que el personal de ese antro, que declaró ante el Ministerio Público sobre los hechos, se mostró renuente para hacer comentarios sobre la operación del lugar y no quiso identificar al dueño, por lo que, ante la evidencia encontrada, el caso se turnó a la PGR.En este último evento del Lucky Bar, hasta ayer la Fiscalía informó que se continuaba investigando por parte de peritos enviados al lugar, por lo que aún no se tenía un dictamen final, dijo Alejandro Ruvalcaba, portavoz de la institución.Sin embargo, de forma extraoficial, agentes investigadores informaron que el incidente reforzó la hipótesis que se tiene en el sentido de que una facción de la pandilla “Los Aztecas” estaba actuando en represalia contra algunos negocios de giros negros, con los cuales el crimen organizado tiene acuerdos para operar diversos ilícitos.“Al dividirse en dos ‘Los Aztecas’ cada uno de los grupos quiere su parte… pero que se entienda bien, no es cuota en contra de comercios como ocurrió en años anteriores”, precisó uno de los ministeriales cercanos a las investigaciones.

