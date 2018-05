Una investigación sobre la violencia en la Sierra Tarahumara encontró que en la región hay una presencia “selectiva” del Estado mexicano, que si bien no combate la delincuencia organizada, sí mantiene la rectoría de las actividades económicas.Un ejemplo de esta presencia son las 11 concesiones mineras otorgadas por la Federación y actualmente vigentes en municipios donde no hay una sola agencia del Ministerio Público federal, plantea Diana Villalobos, una de las autoras del análisis.“Nosotros pensábamos cuando empezó la investigación que había una ausencia del Estado mexicano, pero al revisar, porque nos fuimos a un período de aproximadamente de años, constatamos que por supuesto que hay una presencia del Estado, porque hay concesiones mineras, de explotación de los bosques, hay un Estado que va rigiendo la economía”, dice.“Entonces decimos: sí está presente el Estado, pero es una presencia a través de sus mismas políticas públicas, (una presencia) criminal, porque está, pero sólo ve lo que le conviene”, agrega.Villalobos dirige la organización Consultoría Técnica Comunitaria, que la próxima semana prevé concluir el “Diagnóstico continuo y propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara”, con recursos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).La investigación se hizo sobre 20 municipios de la zona serrana de Chihuahua, desde Madera hasta Guadalupe y Calvo, en los cuales, dijo Villalobos, se encontró que no existen agencias del Ministerio Público federal para atender el tipo de delitos que se presentan en la zona, como el cultivo de enervantes y el uso de armas de fuego.“¿Cómo accede así la población a la justicia?”, cuestiona.En entrevista desde la ciudad de Chihuahua, Villalobos tambiéncomenta que ninguna de las políticas de combate al narcotráfico ha tenido resultados, debido, afirma, a que si se detiene a uno de los dirigentes de las diferentes organizaciones criminales, surgen otros.“El principal hallazgo es que no hay una política ni para acabar con la delincuencia organizada ni con el narcotráfico”, dice. “No hacen evaluación de lo que ha funcionado, porque se ponen metas de detener a cinco y salen 10, y de 10 pasan a cien. No se ve una estrategia que combata el rezago social o de generación de empleos, integral”.Otros indicadores que contiene la investigación son una cifra de 2 mil 806 asesinatos entre 2011 y 2017, destacando Guadalupe y Calvo, donde se registraron 766.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.