Investigan a consumidor por quema de bar

Un cliente de El Lucky Bar, quien sostuvo una disputa con empleados del lugar, es sospechoso de provocar un incendio en ese lugar la madrugada del jueves, de acuerdo con una nueva hipótesis divulgada de forma extraoficial por los investigadores de la Fiscalía.El local siniestrado está ubicado en la Plaza Diamante de la avenida Tecnológico, frente al fraccionamiento Pradera Dorada.La investigación aún no tiene una definición y se reforzará en los videos que ya se solicitaron a los locatarios, dijo Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependencia.Las pruebas que se obtengan pudieran descartar la línea de investigación relacionada al posible cobro de cuotas en negocios que manejan giros negros en la ciudad, y que fue la primera conjetura que se hicieron los investigadores estatales.Esta última hipótesis surgió porque en menos de una semana dos establecimientos con giros de cantina han sido incendiados el presente mes, y los incidentes coinciden en los tiempos en que miembros de la pandilla ‘Los Aztecas’ se disputan el control en dos bandos, porque ha surgido una división interna.Presuntamente, una de las facciones se quedó a cargo de las cuotas que exigen a varios negocios de la ciudad, que aparte de vender alcohol, utilizan sus sedes para la venta de drogas y otras actividades delictivas, sin que se haya confirmado que sea el caso en los dos bares incendiados.En las indagatorias del incendio al Lucky Bar, donde se han declarado a varias de las empleadas, algunas de ellas extranjeras de origen venezolano, se encontró que un cliente se fue molesto la noche del miércoles, después de provocar un altercado con el personal de seguridad.El incidente está siendo investigado para determinar si fue una represalia del parroquiano la que originó el incendio, porque no se debe de descartar nada, dijo uno de los agentes ministeriales.Ayer el vocero de la fiscalía confirmó que el bar en mención sufrió daños en el 30 por ciento de su estructura y que ya fue entregado el inmueble a sus propietarios. Oficialmente no se ha concluido el peritaje sobre la causa del siniestro, se dio a conocer.

