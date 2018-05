“Las autoridades están en código rojo… pero los ciudadanos estamos en código morado”, señalaron ayer integrantes de la Mesa de Seguridad al exigir una auténtica coordinación entre las autoridades para frenar la ola delictiva, ya que “al ciudadano no le convencen las explicaciones de que dos grupos se están atacando entre ellos”, dijo Astrid González, coordinadora de la asociación civil.En su conferencia ordinaria del mes, los integrantes de esa representación anunciaron que debido al incremento de homicidios, es momento de exigir nuevas posturas que frenen este fenómeno.“Necesitamos ver más coordinación entre ellos (las corporaciones de seguridad) les falta reforzarlo, no se están transmitiendo mucha información… no queremos darles hueco a los delincuentes, y en este mes lo estamos viendo”, agregó a su vez Enrique Martínez, también representante de la Mesa de Seguridad.Sobre la posibilidad de que las acciones oficiales se estén ejecutando con intereses políticos, Astrid González respondió que: “esperemos que no haya ese sentimiento tan perverso en lugar de trabajar para recuperar nuestra seguridad”, apuntó la activista.Añadió que las acciones encaminadas a la seguridad ni deben pararse, ni deben desvirtuarse, y que en estos tiempos electorales no se utilice este tema.Isabel Sánchez Quirarte, otra de las activistas de la asociación civil, comentó que aunque existe una coordinación interinstitucional que trata de revertir los hechos violentos en la ciudad, no es la coordinación que se desea. “Si no hay consecuencia de los delitos y siguen saliendo (los delincuentes) a las calles va a seguir el mismo nivel o más de delitos, dijo.

