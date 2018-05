Provoca examen sacudida laboral en Ciudad Judicial

La aplicación del examen de oposición para elegir a jueces de primera instancia ha generado incertidumbre, preocupación y un desánimo generalizado en los operadores del sistema de Ciudad Juárez, porque la mayoría de ellos serán obligados a dejar sus cargos –para dar paso a quienes sean seleccionados– y por ello perderán los derechos laborales adquiridos durante años de trabajo y su carrera judicial se trunca.Los funcionarios en materia civil tienen temor de ser despedidos, pues las plazas que ellos tenían ya fueron ocupadas por otro personal y en penal prevén que se generará un efecto dominó regresivo que inicia con los abogados que por años se han desempeñado como jueces provisionales y quienes deberán devolverse a sus plazas de proyectistas y los que están en esos cargos al puesto anterior y así sucesivamente.“Hay un sentimiento de desánimo de gente que tiene mucho tiempo trabajando, que ha dado parte de su vida y que de un día para otro está fuera. Es un desánimo generalizado, hay compañeros que tienen más de 20 años en cargos de juez provisional, que han sido secretario de sala, juez de ejecución, jueces en el sistema tradicional. En fin, que han dejado su vida aquí”, expresó un juez de Control ratificado.“Persiste la incertidumbre, no se nos ha dicho nada. Muchos de los juzgados ya están completos, no sé qué van a hacer con nosotros, si nos van a indemnizar, a recolocar o qué va a pasar. En mi caso estoy por cumplir seis años en el Poder Judicial, he sido actuario, secretario de acuerdo, provisional en el Quinto Civil y ahora estoy en una sala Civil por Audiencia”, indicó un funcionario que por miedo a represalias pidió el anonimato.“Ambiguo, mal redactado, sin comas que cambian el sentido, planteado con criterios del Distrito Federal, es decir, planteados para resolver de acuerdo a criterios y cada juez tiene los suyos, temas que no se contemplaron a pesar del temario que se nos proporcionó, cuestiones de agrario, derecho penal del que se está resolviendo, si mucho venían cinco preguntas, tres respuestas a escoger pero a veces ninguna era la correcta y no sabemos cómo se hizo el desempate, por ejemplo, si diez sacaron un 70”.

