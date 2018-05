Arriba 'El Bronco' a caballo al monumento JRZ

Montados a caballo arribaron al monumento JRZ en el Centro Histórico, el presidente municipal con licencia, Armando Cabada Alvidrez y el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez 'El Bronco' durante una verbena popular de arranque de campaña en mira de las elecciones del 1 de julio.“Yo soy 'El Bronco' y voy hablar como tal y no se me vayan a sentir”, expresó el candidato presidencial.Señaló que los partidos políticos, la corrupción y la inseguridad son los problemas de México.“Si ustedes me ayudan a ser presidente me voy a venir un tiempo a vivir a Ciudad Juárez”, expresó.Mencionó que si llegara a ser presidente llegarán “montones de dinero a Juárez”, lo anterior al referirse al pésimo estado en que se encuentran los hospitales en esta ciudad.Reiteró su compromiso de cortarle las manos a los políticos ladrones, de bajar el IVA, y además señaló que el gobernador Corral no debe de estarse peleando con la federación y no apoyar a sus presidentes. “No puede ser “candil de la calle y oscuridad de su casa”.Señaló que una elección no se gana sino se trabaja, si la gente no sale a votar.“En el pasado debate quería saber qué traía López Obrador en la cartera; pensé que no traía dinero porque no trabaja. Creo que traía una foto de la maestra Elba Esther Gordillo”, expresó.'El Bronco' expresó que si gana la presidencia la banda la colocará en un lado con el letrero “no se la ponga porque enferma”.“Perdonen que no les regale una gorra, acuérdese que soy de Monterrey, pero les traigo mi corazón”, expreso.Cabada Alvídrez y Rodríguez acudieron acompañados de su familia a quienes agradecieron su apoyo.