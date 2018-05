El Ministerio Público (MP) ayer presentó cargos en contra de dos sospechosos de haber violado a menores de edad. Uno de ellos presuntamente agredió a un infante de nueve años y se ejecutó una orden de aprehensión en su contra y al otro se le responsabiliza de haber atacado sexualmente a su primo menor de 14 años.Joel Isaí Ramírez fue trasladado ayer a la Sexta Sala de la “Ciudad Judicial” a disposición de la jueza Blanca Zavala Esquivel, para escuchar la formulación de cargos. Al hacerlo una agente del MP adscrita a la Fiscalía estatal señaló que esa autoridad sigue una investigación en su contra por una violación ocurrida entre septiembre y octubre del 2017.Los hechos sucedieron en el interior de una casa ubicada en la calle Estaño de la colonia Emiliano Zapata, propiedad de Ramírez y donde vivía la víctima junto con su madre.La representante social dio lectura a la denuncia presentada el 29 de diciembre del año pasado por el padre de la víctima, quien dijo que durante las vacaciones decembrinas su hijo fue a pasar unos días a su casa y una noche le contó que tenía mucho dolor en el recto y al preguntarle qué le había pasado el menor le respondió que el tío de la pareja sentimental de su madre le había hecho tocamientos.El padre llevó al niño con un médico, este le señaló que había evidencia de una violación y le recomendó que acudiera a la Fiscalía estatal a presentar la denuncia.El niño también rindió declaración ante el MP, describió cómo fue atacado sexualmente por el tío de su padrastro.El otro acusado es José Eduardo Gasca Valenzuela. Fue conducido a la Octava Sala por parte de elementos de la Policía Procesal, a disposición de la juez de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza también para que escuchara la formulación de cargos.La fiscal a cargo de esa carpeta de investigación le informó a Gasca y al Tribunal que se inició una indagatoria por hechos ocurridos en septiembre del 2010 en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Praderas de la Sierra.Desde hace tiempo Gasca Valenzuela fue recluido al Cereso 3 como sospechoso de un abuso sexual presuntamente cometido en perjuicio de otro primo menor de edad.Ayer la juez Meraz Mendoza dijo que no podía permitir que le formularan cargos a Gasca Valenzuela, pues no se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, sólo lo trasladaron a los juzgados. Pero el sospechoso y su abogado dijeron que estaban dispuestos a escuchar la formulación de cargos.Después de escuchar la formulación, la juez le impuso a José Eduardo Gasca un año de prisión preventiva para asegurar su presencia a juicio aunque ya tiene otro proceso penal. La audiencia de vinculación o no a proceso de él, se programó para el próximo martes a las 13:30 horas.

