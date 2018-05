Limpian dique en Jardines del Lago

Luego de que vecinos de la colonia Jardines del Lago se quejaran por las inundaciones que sufrieron a causa del taponamiento de un dique por obras de construcción, ayer autoridades de Protección Civil acudieron para dar limpieza al vaso de captación.Efrén Matamoros Barraza, director de la dependencia, dio a conocer que vecinos denunciaron el mal estado en que se encontraba el agua del dique por lo que se enviaron elementos de bomberos para extraerla, además de una brigada de la Secretaría de Salud para nebulizar el área.Explicó que la moto bomba con la que bomberos extraen el agua, no alcanzó a sacar el líquido de 10 a 15 centímetros en el fondo, por lo que personal de Salud nebulizará lo que reste en el dique.“La intención es sacar toda el agua y que quede nebulizado por los moscos y para que no hayan larvas por el agua estancada”, puntualizó el funcionario.Matamoros informó que desde temprana hora arribaron a la zona para dar solución al problema y que llevaría hasta la tarde finalizar los trabajos de extracción para dejar el dique lo más limpio posible.Anteriormente habitantes del sector mencionaron que ese espacio era un parque, pero se quitó hace algunos años para hacer el vaso de captación y evitar inundaciones de la zona.Sin embargo, señalaron que el agua no se absorbe y llega a quedar estancada por semanas y externaron su preocupación ante la falta de señalamientos o medidas preventivas en el dique, ya que no hay nada que evite que algún niño o vecino pueda caer y sufrir un accidente.Martha Garibay, habitante del sector, mencionó que personal de la constructora que trabaja en la zona también se sumó a las labores de Protección Civil para extraer el agua del dique.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.