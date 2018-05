La pantalla gigante que aún se está instalando a un costado del Hospital de la Mujer, será revisada por el proveedor para determinar si sufrió daños por la lluvia y granizo que cayó la tarde del lunes, dio a conocer el coordinador de Comunicación Social del Estado, José Pérez Espino.Sin embargo, lo anterior no representará erogaciones al Estado en caso de daños por el clima, debido a que el equipo aún no es entregado al Gobierno estatal, dijo.Explicó que una vez que se termine de instalar y se reciba de conformidad, tendrá una garantía de un año para cualquier falla que llegue a presentarse.El portavoz aseguró que el equipo no sufrió daños aparentes por la precipitación pero se encuentra en proceso de revisión y ajustes derivados de su instalación reciente.Pérez Espino indicó que hasta el momento no hay fecha de entrega del equipo al Estado.El lunes, debido a la fuerte lluvia que se registró por la tarde en la ciudad, la megapantalla dejó de funcionar.Una vez que terminó la precipitación, dos empleados colocaron una escalera para subir a la caja de control que se encuentra en el poste y arreglar el desperfecto aparentemente técnico.Los trabajadores permanecieron casi hasta las 9 de la noche, cuando nuevamente pudieron poner en funcionamiento la pantalla que tuvo un costo de 3.6 millones de pesos.La compra e instalación del aparato obedecen a la estrategia que utilizará el Gobierno estatal para cumplir con su obligación de mantener informada a la ciudadanía, dando a conocer los programas que tienen las distintas dependencias.

