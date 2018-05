Investigan cobro ilegal a locatarios del Parque Central

En forma presuntamente irregular la Administración del Parque Central a cargo de Ofelia Minjares, aplicaba el cobro de arrendamiento a locatarios del Parque Central Poniente y los recursos no ingresaban a las arcas estatales, de acuerdo con datos oficiales.Lo anterior motivó una revisión interna que es llevada a cabo por la misma Secretaría de Desarrollo Social del Estado, que tiene bajo su resguardo las instalaciones de esa área pública.Durante los trabajos de rehabilitación del Parque fueron reconstruidos de 12 a 14 locales que son administrados por Desarrollo Social, en los cuales se están realizando auditorías.El subsecretario de Gobierno, Mario Dena Flores indicó que se tiene detectado un solo caso de los 14 concesionarios, pero indicó que era una situación que venía presentándose desde la Administración anterior que se busca regularizar.“Nada más era un solo concesionario que tenía un contrato desde la Administración anterior, precisamente se están regularizando.“Cuando se revisa todo se encuentra eso, que no se hizo nada diferente a lo que se hacía desde antes y por ciento, el dinero ha sido muy bien usado en el mismo parque”, refirió.Señaló que el caso será corregido internamente y no será necesaria la intervención de la Secretaría de la Función Pública estatal.“Se va aclarar internamente, revisar que se siguieron todos los procedimientos, ante Hacienda”, añadió.Alba Cardona Treviso, subsecretaria de Desarrollo Social, indicó que espera un reporte de la auditoría que se realizó para determinar si se registraron cobros irregulares o no.“El reporte me lo van a pasar esta misma semana”, apunto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.