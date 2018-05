El Gobierno de Estados Unidos no ha presentado solicitud alguna para extraditar a Carlos Arturo Quintana, alias “El 80”, informó ayer César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua.Esto a pesar de que en la presentación de Quintana, señalado como el principal operador de “La Línea” en la zona serrana, se afirmó era de los más buscados por el FBI.Según el Gobierno federal, “El 80” es también el principal generador de violencia en Chihuahua y se le adjudican múltiples crímenes dentro de la acusación por delincuencia organizada que mantiene el fuero federal.Peniche anunció ayer que el Estado fincará cargos al presunto narcotraficante de forma independiente a las imputaciones que le formule la Federación.Agregó que el detenido tiene también una orden de aprehensión del fuero común, que es competencia del Gobierno de Chihuahua, la cual se le ejecutará en su oportunidad, luego de que la Federación haga sus acusaciones y lo vincule a proceso.Afirmó que Quintana está bajo investigación en otras carpetas de las cuales también se solicitarán órdenes de aprehensión, aunque no especificó el número de indagatorias que lo relacionan con delitos.Peniche indicó que no sólo a “El 80” se le abrieron carpetas de investigación a partir de esta administración, sino que las hay en contra de otros líderes delictivos identificados y que pertenecen a diferentes organizaciones criminales, a quienes incluso ya se les giró órdenes de aprehensión que están el proceso de ejecutarse.Dijo desconocer con precisión las razones por las cuales las pasadas administraciones estatales no habían integrado expedientes contra los líderes delictivos que operan en la entidad.Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, fue quien el pasado 17 de mayo anunció a nivel nacional la captura de Quintana. (Miguel Vargas)

