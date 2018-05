Amor por la danza los lleva a certamen estatal

Mariana Herrera tenía 7 años cuando veía a sus compañeros bailando frente a todos y recibir aplausos, entonces supo cuál era su deseo. Ahora que tiene 11, pertenece al grupo de danza del Colegio Josefa Villegas Orozco, ganador de uno de los dos primeros lugares del Concurso Regional de Danza Autóctona y Folclórica.“Cuando los veía decía ‘Yo quiero estar ahí’, ahora siento que esto debo hacerlo siempre, me gusta mucho porque puedo expresarme y nadie me juzga”, dijo.La niña participó junto con sus compañeros con el cuadro “La Danza de los Chules”, representativa de Veracruz y expresó sentirse muy emocionada por representar a la ciudad en la vertiente de baile autóctono durante la etapa estatal del concurso que se realizará en la ciudad de Chihuahua el 5 de junio.“Yo no sentía lo que estaba haciendo, porque es una emoción muy grande saber que teníamos la oportunidad de ir a Chihuahua”, dijo.Para su profesor, Francisco Castro, no hay palabras que describan la importancia de incentivar el arte en los niños, durante su desarrollo.“Es un trabajo en equipo, de padres de familia y alumnos, se quedan una hora y media después de clases 4 días a la semana y si no es por los padres no podríamos lograr nada”, dijo.El objetivo de estos certámenes es la preservación y fomento de la cultura y tradiciones mexicanas, se informó.La competencia se dividió en dos categorías: Danza Autóctona y Baile Folclórico. En la segunda, los ganadores del primer lugar que también irán a Chihuahua son los niños de la escuela primaria Plutarco Elías Calles, con el baile “Sones de Apatzingán”.Fueron alrededor de 200 alumnos, de 8 escuelas primarias estatales, los que demostraron sus habilidades de danza y desarrollaron coreografías de distintos estados de la República Mexicana.Padres de familia, estudiantes, docentes y autoridades educativas se reunieron en el Centro Cultural Paso del Norte para apreciar la muestra de baile.Este certamen de danza folclórica y autóctona, indicaron, forma parte de la formación integral que viven las y los alumnos en las escuelas para ser ciudadanos más responsables y comprometidos con su país.

