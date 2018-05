Culpan a obras de inundación

Vecinos de la colonia Jardines del Lago se quejaron por las inundaciones que sufrieron tras las lluvias del pasado lunes.Denunciaron que la anegación fue causada por las obras de construcción que desde hace un par de semanas realiza una constructora en la zona.A pesar de que el sector cuenta con un dique, los habitantes puntualizaron que la lluvia arrastró la tierra de la construcción, lo que tapó un conducto para que el agua ingresara al vaso de captación y provocó la inundación en calles y viviendas.“Como bajaron mucho la nivelación del terreno entonces toda el agua que se iba para el Parque Central se vino para acá, entonces tapó eso (el dique) con la tierra y en vez de irse el agua para allá se vino hacia nosotros”, dijo Martha Garibay, residente del sector.La afectada explicó que el agua que normalmente corre por la calle Pedro Meneses Hoyos se desvió sobre la calle Fuente de Cibeles y que el nivel de agua ascendió entre 60 y 70 centímetros, situación que hasta ayer mantenía las calles con tierra y lodo.Edmundo, otro vecino, expuso que la petición para las autoridades es “que regulen las construcciones”, ya que destacó que lo han reportado y únicamente les dicen que “ellos pueden construir como quieran”.Antonio Preciado, supervisor de obra de la constructora en la zona, dijo que se trabaja en la edificación de viviendas desde hace dos semanas y se inició con labores de demolición, por lo que argumenta que no tiene que ver con desnivelar la calle, como mencionan los afectados.“El nivel de la calle por donde corre toda el agua es por la Meneses Hoyos, perpendicular a ésta y es por ahí porque no tiene ninguna guarnición ni nada, entonces el flujo del agua se empezó a deslavar, se empezó a llenar y se metió por aquí”, expresó.Explicó que la empresa se hará responsable de retirar toda la tierra que el agua arrastró a las calles, sin costo alguno.“Desafortunadamente uno no controla la naturaleza, entonces agarró otro cauce el agua; ellos argumentan que es por culpa de nosotros pero no”, dijo.Vecinos también externaron su preocupación ante la falta de seguridad en el dique, ya que no cuenta con ninguna medida para evitar que algún niño o persona pueda caer en él.

