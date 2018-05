Karla Berenice Avitia, de 12 años y Saúl Gilberto Cárdenas, de 14, sacrificaron sus vacaciones de Semana Santa y todos sus días de descanso desde que inició este año, para ir a la escuela.Aunque son de planteles diferentes, ambos tienen la singularidad de poseer una facilidad nata para las matemáticas y la disciplina para poder estudiar sin descanso.Dicho esfuerzo ya rindió frutos, pues este fin de semana estarán en el estado de Durango representando a Chihuahua en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (Onmaps).“Es mucha responsabilidad pero también estoy feliz”, dijo Saúl, quien es estudiante de la Escuela Secundaria Federal 1.Dijo que más que las matemáticas, lo que le atraía era ingeniar nuevas formas de resolver los problemas aritméticos.“Mi mamá fue la que descubrió eso, ella decía que mi hermana y yo nos llevábamos 10 años, y una vez, cuando yo tenía 6, le dije que me estaba mintiendo. Se asustó y me preguntó que por qué, entonces le dije ‘Porque no son 10 años, son 9 años y 6 meses”, relató el adolescente.Por su parte, Rodolfo Avitia, padre de Karla Berenice, relató que desde que ella es pequeña siempre vieron era especial y diferente.“Estamos muy contentos porque vemos lo que está sucediendo con nuestra hija, ella está muy ilusionada pero nosotros ya sabíamos que ella ha sido dedicada desde siempre”, dijo, refiriéndose a su esposa y él, la cual es maestra de matemáticas.Karla Berenice, por su parte, dijo tener emociones encontradas, pues aunque se sentía muy nerviosa también se sentía muy feliz.“Lo que me gusta de las matemáticas son los problemas, porque son un reto para mi cerebro”, dijo la estudiante del Colegio Panamericano Bilingüe.Ellos son 2 de los 4 estudiantes juarenses que representarán a Chihuahua en dicha competencia.Se trata de un equipo conformado por alumnos de 4 escuelas secundarias de Ciudad Juárez. Los otros integrantes son José Juan Álvarez Romero, del Colegio Santa Fe; y Karel Rocío Hernández Contreras, de la Escuela Secundaria Estatal 36.Las Onmaps son una competencia organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas que se realiza en el país desde el año 2000, de manera paralela a los concursos académicos realizados por las autoridades educativas.Estas tienen como objetivo acercar a la juventud a las matemáticas creativas y desarrollar en ella aptitudes como el razonamiento, la búsqueda, imaginación, fortaleza, curiosidad, confianza, creatividad, persistencia y convivencia.

