Por cosas de la vida, Adalberto Sánchez, de 78 años, no pudo continuar sus estudios a nivel universitario, sin embargo nunca dejó de prepararse, ni siquiera ahora.“No hay nada más importante en la vida que el saber”, declaró el hombre, quien actualmente es estudiante de carpintería, un curso que se imparte dentro de la currícula del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 121 (Cecati).Desde que terminó la preparatoria tuvo la necesidad de buscar empleo, por lo que se inclinó a hacer su propio negocio, que sigue funcionando, pero ahora es administrado por sus hijos.“Yo me jubilé pero quería seguir aprendiendo algo. Me metí a varios cursos por mi negocio pero ahora quería algo. Me gusta mantenerme ocupado”, relató.Tras estar investigando dónde podría encontrar una actividad que fuera de su agrado, dio con las especialidades del Cecati 121, entre las que encontró la carpintería.“Yo siento que la madera habla y eso me ha gustado porque se pueden hacer muchas cosas, se ejercita la creatividad. Compré algo de herramienta y me entretengo”, relató.Tras haber impulsado a sus tres hijos a irse por el camino del estudio y concluir carreras profesionales, él está convencido de que estudiar es importante.Esta es la razón por la que no hace muebles para vender, sino para regalar a su esposa e hijas, o amistades quienes le dan el material a cambio de su trabajo, el cual, dice, realiza gustoso.Habiendo estudiado sólo hasta preparatoria, comenzó a ser comerciante y tomaba cursos de superación personal, computación e inglés.“Estudié también cursos de administración, siempre me mantengo aprendiendo algo, porque creo que es importante mantenerse actualizado”, dijo.El próximo diciembre cumple 80 años y sin embargo, contempla seguir especializándose en otras cosas, pues lo motiva y lo hace sentir bien consigo mismo; además de que lo considera muy útil.“Yo sí les digo a las demás personas que no dejen de dedicarse a estudiar, aquí me he sentido bien, ha sido una sorpresa y existen consideraciones cuando uno se siente mal. Se ofrecen unas persianas, y le hice unas a mi hija y otras a mi esposa, también hice una alacena, centros giratorios para las mesas, y otras cosas que ya no me acuerdo”, dijo alegre Adalberto.En esta especialidad comparte clases con al menos otros 40 adultos mayores, quienes este viernes serán festejados con una “hamburguesada” con motivo del Día del Estudiante, el cual se conmemora hoy.“Es mejor saber todo de poquito, que poquito de todo”, dijo y recomendó a los jóvenes, principalmente, que no dejaran inconclusos sus estudios. (Karen Cano / El Diario)