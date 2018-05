En un sistema de salud con instituciones públicas y privadas cada vez más especializadas, las parteras tradicionales sobreviven todavía en Ciudad Juárez, la localidad urbana más grande del estado de Chihuahua.El año pasado, tan sólo cinco de 23 mil 358 nacimientos fueron atendidos por estas mujeres que de hecho son reconocidas como piezas importantes por las autoridades de Salud, indican datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).De acuerdo con la misma fuente, hace 20 años, en 1997, el número de parteras que desempeñaban sus labores en la ciudad era el triple, de tal modo que 16 de ellas recibieron ese año a los bebés juarenses.En Juárez, todas las mujeres que consagran su tiempo a traer al mundo a los niños y niñas lo hacen exclusivamente en domicilios particulares, señalan los datos del Sinais.En cambio, en otros municipios como Hidalgo del Parral, Guachochi y Bocoyna las parteras tradicionales operan en la Secretaría de Salud.En Namiquipa, por ejemplo, estas mujeres se desempeñan incluso en unidades hospitalarias privadas, indican las estadísticas del Sinais.En el transcurso de 2017, en el estado de Chihuahua fueron atendidos por parteras tradicionales 512 nacimientos, de los que el 67 por ciento sucedieron en instituciones de la Secretaría de Salud en Parral.En su “Guía para la autorización de las parteras tradicionales como personal de salud no profesional”, la Secretaría de Salud de México reconoce que las parteras tradicionales son un agente comunitario de salud que forma parte de la medicina indígena.Según la dependencia, en la actualidad ellas llevan a cabo sus tareas en redes de servicios de salud y espacios concretos para la atención del embarazo y el parto tanto de los servicios estatales de salud como del régimen no ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La partería tradicional en el país es una práctica que nació desde el conocimiento que los antepasados obtuvieron a partir de la observación de las causas y los efectos de los fenómenos y que luego trasladaron a la medicina, explica Salud.Los nahuas llamaban “ticitl” a las parteras, vocablo con el que hacían referencia a un personaje “con un amplio reconocimiento social” que se encargaba de dar cuidados a las mujeres antes, durante y después del parto, refiere.“No sólo se encargaba de aconsejar y vigilar a la mujer durante su gravidez, y asistir el parto y el puerperio; sus funciones empezaban desde antes que la principiara el embarazo; al casarse una pareja se invitaba a la partera a la boda y se hacía el compromiso de que ella los atendería”, establece el texto.El Sinais muestra que en el municipio de Juárez, 45.52 por ciento de los nacimientos sucedidos en hospitales públicos y privados son atendidos por médicos ginecoobstetras, el 54.29 por otros médicos no especificados.Sólo el 0.03 por ciento de los alumbramientos están a cargo de enfermeras (os), mientras que “personas autorizadas por la Secretaría de Salud”, el 0.01 por ciento.El Diario buscó una entrevista con funcionarios responsables de programas de salud reproductiva de la Secretaría de Salud de Chihuahua en Ciudad Juárez, pero hasta el cierre de esta edición la petición no había sido atendida.

