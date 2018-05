Una fractura interna en la pandilla delincuencial “Los Aztecas” estaría provocando la ola de crímenes que intranquilizaron de nuevo a los habitantes de esta ciudad, de acuerdo con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Hasta ayer, mayo acumuló 82 homicidios dolosos, de los que 16 se ocurrieron el pasado fin de semana. Pero también el mes con mayor número de aseguramiento de armas y personas detenidas por su probable participación en los crímenes, de acuerdo con el fiscal para el Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Aunque no ha concluido, este mes es ya el más violento del año, y dada la incidencia delictiva que se presenta, podría alcanzar los mismos topes que se registraban en los años más álgidos de la violencia, confirman hipótesis que ya se formulan analistas de seguridad de la propia Fiscalía.Nava señaló que la pugna entre integrantes de un grupo delictivo es el principal detonador de la violencia, ya que se están disputando el control por la venta de drogas entre ellos y eso ha generado homicidios.Agregó que hay 28 presuntos homicidas bajo proceso penal y se cuenta con datos para dar con los tres principales generadores de la violencia en la ciudad, quienes están siendo buscados por policías de los tres niveles de gobierno.“Están plenamente identificados, cuentan con antecedentes penales y en breve los vamos a capturar”, indicó Nava, quien no quiso proporcionar los datos de los presuntos líderes criminales.Investigaciones apuntan que en la misma pandilla mantienen una reyerta y no se han dado acuerdos de paz; aparentemente no existe capacidad de liderazgo, por lo que se generó la fragmentación, aseguran fuentes de la Fiscalía.Los entrevistados aseguraron que todo se origina por una insubordinación de una facción azteca hacia el Cártel de Juárez operado por “La Línea”.La llamada vieja guardia de criminales de la pandilla internacional decidió independizarse de “La Línea” y traficar drogas por su cuenta, en tanto que otra parte, que agrupa a reclutas de nuevo o reciente ingreso, sí se subordina al mencionado cártel, dice la versión extraoficial.Estas disputas se han diferido a balazos en la vía pública.Al cierre de esta edición se habían registrado el presente año 319 homicidios y en más del 80 por ciento los casos son atribuibles a esta división que se generó en la pandilla que tradicionalmente tiene el control de la venta de drogas y giros negros en la ciudad.El fiscal de la zona, Jorge Nava López, dio a conocer que las autoridades están haciendo esfuerzos de manera coordinada para sofocar la racha de homicidios que el presente mes se disparó, a diferencia de otros delitos como el robo de autos, extorsión y secuestros, que van a la baja, sostuvo.Aseguró que se dispuso de un mayor número de elementos de la Fiscalía en la realización de los operativos especiales que se diseñaron para su desarrollo en puntos de mayor incidencia de homicidios dolosos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.