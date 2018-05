Llaman a revisar autos usados para evitar fraudes en transacciones

A pesar del auge en la venta de autos usados que se ha dado en los últimos meses en esta ciudad, derivado del fenómeno “placas rojas”, es mínimo el porcentaje de compradores que acuden a la Fiscalía a cerciorarse de que el vehículo que están comprando no es robado, por lo que ya se han detectado algunos casos de fraudes en transacciones entre particulares, informó Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependencia ministerial.Indicó que cada mes personal de la Fiscalía Zona Norte, especializado en autos robados, revisa de manera gratuita entre 130 y 150 vehículos que los interesados trasladan a sus oficinas para evitar hacer una compra de riesgo.“Pero se considera que el porcentaje de los que se revisan es increíblemente bajo” dijo Ruvalcaba, en comparación con la cantidad de oferta que se maneja en tianguis callejeros y redes sociales de autos usados en venta.Indicó que al mes al menos tres de los vehículos inspeccionados resulta con reporte de robo o series alteradas, por lo que el auto se asegura por la Fiscalía pero no se detiene a nadie, porque las personas acuden de buena fe, señaló el vocero.Recomendó que antes de hacer cualquier trato de compra el interesado debe de invitar a quien le está vendiendo el vehículo para que juntos lo lleven a revisar de las series, y certificar en Fiscalía que no tiene reporte de robo, para posteriormente celebrar el convenio.Si el vendedor se niega a acudir a ese trámite es el primer indicador de que algo anda mal, comentó el portavoz de la dependencia ministerial.Agregó que también se están dando casos donde personal de investigación es requerido por la Oficina de Recaudación de Rentas, porque encuentran papelería falsa cuando los nuevos dueños de estos vehículos pretenden obtener las placas.Dijo que generalmente son ciudadanos a los cuales se birló por parte de algún vendedor con pedimentos de importación apócrifos.Rubalcaba mencionó que incluso ese trámite de revisión de series se debe de acordar entre personas conocidas o familiares, más aún cuando encuentran la oferta en redes sociales o en tianguis no registrados formalmente como lotes de autos.Informó que la revisión de series, incluso números ocultos, se hace en un horario de 9:00 a 11:00 y de 13:00 a 15:00 horas, en las oficinas de Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, además es un procedimiento de 20 minutos, dijo.

