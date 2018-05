Sufren por agua en Gladiolas III

“Necesitamos hacer las noches, días” mencionaron habitantes de la colonia Gladiolas etapa III, quienes reportaron a El Diario una falta de agua en el sector desde hace tres semanas, motivo por el cual deben despertarse durante la madrugada para almacenarla en tambos y distribuirla a lo largo del día.El Diario solicitó información a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, al respecto la dependencia respondió que ya se envió personal a la zona y que se proporcionará el informe.“Nada más nos dicen que andan arreglando el pozo, que ya está reportado, pero no nos dicen para cuándo nos van a arreglar, no hay solución”, expuso Pedro Chávez, afectado de la zona.El entrevistado explicó que a pesar de que han llamado para reportarlo la única respuesta que obtienen es que hay un pozo en reparación, aunque señala que el año pasado ocurrió algo similar pero únicamente duraron uno o dos días sin el vital líquido.“Durante el día estamos acarreando porque pasando la calle ya es otra colonia y de ahí nos están regalando agua o del parque que está aquí en la esquina”, mencionó María de Jesús, habitante de la zona desde hace 11 años.Daisy Palacio, afectada, mencionó que durante la temporada de calor la falta de agua siempre es un problema en la colonia, aunque esta vez fue preocupante, pues incluso su hija de tres años se enfermó la semana pasada debido al calor.Los afectados también mencionaron que a pesar de la falta del líquido los recibos para el pago del servicio no se han hecho esperar, por lo que solicitaron a las autoridades una solución.“Que nos echen la mano a ver qué pueden hacer para que este problema se solucione porque igual pagamos agua, haya o no haya, no es como que no hay agua, este mes van a pagar 50 pesos. No, entonces aparte de que hay que pagar, no tenemos”, señaló Leticia Castañón, vecina de la localidad.También mencionaron que durante las madrugadas que llega el agua sale sucia y deben esperar a que se limpie para poder almacenarla y usarla para lavar la ropa y trastes durante las noches, además de bañarse a cubetazos.