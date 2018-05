Arrestan municipales a reportero que grababa incendio

Un elemento de la Policía municipal de Chihua-hua trató de arrestar ayer a un reportero que transmitía en vivo la noticia de un incendio en una casa habitación.En el video que difundía el periodista Valentín Hierro, del periódico digital La Opción, se observa a un agente pedirle que se aleje del lugar y, en menos de 30 segundos, sacar un juego de esposas que coloca al representante del medio.“Saca las esposas, las aprieta adrede y me jala de manera que me hace caminar encorvado. La cámara iba colgando, con las esposas”, agregó ayer Hierro en entrevista.La cámara del reportero siguió grabando el incidente y muestra el rostro del policía.Gilberto Loya Chávez, director de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua, no respondió a una solicitud de información sobre el nombre del elemento.De acuerdo con información difundida por La Opción, Loya Chávez justificó la actuación del agente diciendo que Hierro se había puesto en riesgo.“Estaban sucediendo los hechos cuando el compañero policía está tratando de evacuar y él estaba poniéndose en riesgo”, dijo Loya, según un reporte de La Opción.Hierro agregó a El Diario que llegó a la escena del incendio antes que los agentes, por lo que no se había colocado la cinta amarilla de “precaución” que resguarda los perímetros.El incidente terminó con la llegada de un coordinador de la corporación, que ordenó liberar a Hierro.“No han querido dar el nombre, lo hemos preguntado y dieron la orden de que no se diera”, dijo el reportero.De acuerdo con Osvaldo Salvador, director de La Opción, el arresto se da en un contexto de las críticas que ese medio ha hecho al desempeño de la dependencia.“Me preocupa mucho que al final de la trasmisión se escuche la voz de un policía que le dice al reportero textualmente: ‘Ya sabes que con nosotros no hay bronca, pero cuando son órdenes…’ Y hasta ahí deja el comentario. Eso me preocupa porque hay una serie de críticas de La Opción a la labor de la Presidencia Municipal, específicamente en materia de seguridad pública”, dijo Salvador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.