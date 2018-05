Una pareja detenida el fin de semana por un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal por presunto abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.El afectado, Eduardo Espinoza Juárez, dijo que la madrugada del sábado pasado él se encontraba en estado de ebriedad y por ello manejaba su esposa, quien no bebió.Indicó en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Tecnológico fueron detenidos por agentes a cargo de la unidad 917, por presunto exceso de velocidad.Nunca se les multó por ese motivo, pero fueron sujetos a malos tratos, robo y golpes, mientras que la conductora Edith Domínguez Gañillo quedó detenida.“Fue un maltrato, hubo golpes, acoso y el robo. Yo manejo un negocio y ese dinero es parte de mi renta y no es justo el robo y haber tenido que pagar el corralón y lo que pasamos. Es una injusticia. Entiendo si yo hubiera andado ebrio y manejando, pero no”, expuso Espinoza Juárez.Dijo que él fue golpeado en el exterior de las oficinas de Tránsito cuando cuestionó por qué su esposa estaba siendo arrestada por un agente del sexo masculino, quien la acosó al empezar a decirle “güerita guapa”. Además denunció que le robaron 3 mil pesos de su cartera, unos lentes de marca, unas bocinas y varios objetos del automóvil.Espinoza fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en las oficinas de la DGTM, luego de que los agentes de vialidad pidieron ayuda.“Me sentí incómoda porque cuando me llevaba el oficial estaba un grupo de agentes y le gritaron ‘¿a dónde la llevas?, regrésala’. Me sentía acosada”, refirió Domínguez, quien permaneció detenida en el Cerecito 24 horas aunque afirma que no estaba ebria, pero se le acusó de haber estado en primer grado de ebriedad.La denuncia presentada la tarde del sábado pasado recayó en el número de caso único 37-2018-0018582.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.