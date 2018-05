Descartan operativo contra censo de 'chuecos' priista

Autoridades municipales no detendrán autos irregulares con engomados del PRI, igual que ocurre con los que portan las llamadas placas rojas.Hasta ayer, René Franco Ruiz, coordinador de campaña en Chihuahua del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, contabilizó 647 automotores que circulan ya con esta identificación que, aclaró, no sirve como permiso.La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) se pronunció por la medida de campaña del tricolor, que comprende elaborar un padrón de vehículos “chuecos”.“Tránsito está en la misma postura, no tenemos ningún operativo especial para decomisarlos”, dijo la vocera de la corporación Alexandra Solís.“Sin embargo –dijo– si algún elemento de Tránsito se topa a uno de estos vehículos, pues portan una placa que no es legal para circular, el vehículo quedará detenido”, apuntó la portavoz.Franco Ruiz dijo que el sticker, cuya leyenda dice “este vehículo será regularizado por Meade”, se está entregando en los cuatro cuarteles de los candidatos a diputados del PRI en la ciudad, y una vez que empiecen las campañas locales, también serán ofrecidos por los candidatos de Juárez.Aunque puntualizó: “este engomado no es un permiso para circular, sino para generar un padrón que se usará para regularizar todos los vehículos “chocolate” que ya hay en la frontera una vez que gane nuestro candidato”.El político priista consideró que hay desinformación entre los ciudadanos que han acudido a solicitarlo. De 920 conductores que fueron a las instalaciones del partido entre el miércoles y el sábado, sólo se entregó a 647.Mencionó que algunos no acreditaron la propiedad de la unidad y otros querían el engomado incluso para autos que todavía no compraban. (Javier Olmos)

comentarios

