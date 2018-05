El Gobierno del Estado contempla una inversión de alrededor de 100 millones de pesos para rescatar el cine Victoria que incluye la construcción de un andador peatonal sobre la calle Francisco I. Madero, dio a conocer el subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal Casas.Sin embargo, el proyecto se encuentra en el limbo debido a que la propiedad es privada y requiere que se constituya un patronato o bien, sea cedida al Estado o se le entregue en comodato.“No es posible invertir en un inmueble particular si no hay los mecanismos que la ley provee para ese efecto, que son un comodato, o un patronato o una figura legal que permita la inversión pública en la propiedad privada”, indicó el funcionario.Carbajal Casas confió en que el mecanismo se concrete tras un acuerdo con la familia propietaria del antiguo cine.“Yo he tenido reuniones con la cabeza de la familia Devlyn y tiene mucho interés, yo creo que aquí es cosa de que las partes ajusten las cuestiones legales”, dijo.Señaló que no hay un interés particular, sino público, de entregar el inmueble a Ciudad Juárez.El viejo inmueble se ubica en la avenida 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, donde alguna vez estuvo la casa donde se hospedó Benito Juárez en la época de la intervención francesa.Fueron dos los períodos en que estuviera aquí el jefe de la nación: de agosto 14 a noviembre 13 de 1865, y de diciembre 18 de ese mismo año a junio 10 de 1866.Posteriormente fue construido en ese lugar el cine Victoria, el cual fue inaugurado el 29 de julio de 1945, después de dos años de construcción.Su fachada, de estilo colonial mexicano aún se conserva, mientras que la sala contaba con aire acondicionado y calefacción, así como un amplio escenario para variedades en vivo.Su pantalla de 10 metros de ancho, fue considerada como “una de las más grandes del país”, y “las paredes fueron diseñadas y construidas de acuerdo con la más avanzada tecnología en acústica”. (Juan de Dios Olivas)• Inversión de 100 mdp• Rehabilitación del edificio• Construcción de andador peatonal

