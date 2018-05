En su 'ecotaxi' lleva y trae a colonos

Al ver la baja afluencia del transporte público en Anapra, Alberto Rivero, vecino de esa colonia, decidió resolver el problema con su motocicleta con cabina, a la que le hizo algunas modificaciones para convertirla en un “ecotaxi”.Desde hace un mes, lleva y trae a sus vecinos que requieren de un traslado corto y les evita el esfuerzo de subir y bajar grandes lomas, a veces cargados hasta con el mandado.Con trayectos por los que cobra entre 20 y 25 pesos, el “ecotaxi” es una pequeña motocicleta adaptada con una cabina para tres personas, tiene tres llantas y un volante tipo bicicleta, cuenta con una pequeña canasta en la parte trasera para colocar bolsas del súper y lonas especiales en lugar de ventanas.“La gente está feliz, quiere que metamos otro porque a veces no me doy abasto, sobre todo los fines de semana que son hasta 20 viajecitos en el día”, mencionó.Rivero habita en el sector desde hace 10 años, tiempo en el que ha observado que los habitantes sufren por la carencia de transporte, fue entonces que su esposa, originaria de Guatemala, le dio la idea de dar ese servicio, “para ayudar a las personas con un traslado seguro y a bajo costo”.“Vimos que se necesitaba un transporte económico y ella pensó en una situación igual en Guatemala; allá lo llaman ‘tuc tuc’, andan bastante y lo usan por persona.“Por eso mismo mi señora dijo que aquí pegaría uno de esos”, expresó.Explicó que el proceso para solicitar el “ecotaxi” es a través de una llamada telefónica, ya que todos en la zona se conocen y tienen su número, le marcan y él acude a donde le pidan para realizar el viaje.El entrevistado destacó que el permiso de circulación está en proceso y que los principales trayectos que piden los vecinos son para subir el súper e ir a comprar gas para las viviendas.“Trabajamos todos los días y empezamos desde que me marca el primero a las 7:30 u 8:00 de la mañana”, señaló.Rivero indicó que es tanto el trabajo que actualmente enseña a Manuel Ruiz, un habitante de la zona que tiene 59 años de edad para que conduzca el pequeño transporte durante las tardes.“Se me hace diferente, porque aunque sé manejar estándar, el volante no es lo mismo, pero ahí vamos; es mi primer día y vamos paso a pasito, mi familia me anima a que le eche ganas, dicen que este es un proyecto para mí, cambiar de trabajo y cada día ir aprendiendo cosas mejores”, dijo Ruiz.Finalmente mencionó que hacen falta más oportunidades de trabajo sobre todo para los adultos mayores ya que hay mucho desempleo en la ciudad. (Abril Salgado / El Diario)

