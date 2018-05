Un hombre acusado por su ex pareja del delito de violación fue dejado en libertad por las autoridades, situación que él aprovechó para volver a abusar de la víctima.La mujer se presentó el 24 de enero a denunciar que su expareja sentimental, José Francisco Newton Martínez, la atacó. Sin embargo, el sospechoso no fue detenido y el 19 de abril volvió a buscar a la víctima; en esa ocasión la roció con gas pimienta, la amarró, le impuso la cópula además de amenazarla de muerte para que no denunciara.En la querella la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– señaló que durante siete años fue pareja sentimental de Newton. El pasado 23 de enero ya tenían cuatro meses separados y él acudió a su domicilio ubicado en la colonia Rincones de Salvárcar, le dijo que iba por unos papeles que había olvidado y se metió al domicilio sin autorización de ella luego cerró con seguro la puerta principal y la agredió sexualmente.El pasado 19 de abril la víctima volvió a comparecer ante una agente del MP adscrita a la Fiscalía de género para denunciar que ese día a las 8 de la mañana Newton había entrado a su casa para esperar a que ella regresara de dejar a su hija en la escuela.El hombre presuntamente se escondió en el patio de atrás y cuando ella estaba abriendo la puerta, salió y al voltear a verlo la roció con gas pimienta. La víctima alcanzó a proteger a un bebé de seis meses de nacido que llevaba en los brazos, pues está a cargo de su cuidado.La víctima dejó al bebé en el sillón y empezó a forcejear contra Newton, quien la sujetó del cuello hasta que la hizo desmayar. Al despertar, la mujer estaba semidesnuda y amarrada de pies y manos.Presuntamente Newton Martínez golpeó a la víctima para luego violarla y antes de retirarse le advirtió que ya había pagado a una persona para que la matara a ella y a su hermana, si denunciaba lo sucedido.El viernes pasado José Francisco Newton fue puesto a disposición de la jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel para formularle cargos. La audiencia se llevó a cabo en la cuarta sala de la “Ciudad Judicial”, pero la agente del Ministerio Público (MP) Luz Gabriela Salas solicitó que la diligencia fuera privada aunque ya estaban protegidos los datos de identidad de la víctima. Mientras que el defensor no secundó la petición de la fiscal.La jueza admitió la petición y decretó privada la diligencia.Empero, datos oficiales indican que sí se le formularon cargos a Newton y él decidió no rendir declaración. Asistido por su abogado, el acusado pidió la duplicidad del término legal, es decir, 144 horas para que el Tribunal de Control resuelva la situación jurídica. Por lo que la siguiente audiencia quedó programada para mañana martes a las 10 de la mañana.Además el Tribunal de Control le impuso a Newton Martínez la medida cautelar de un año para garantizar su presencia a juicio.

