La creciente demanda de servicios médicos estéticos ha facilitado en los últimos años la aparición de supuestos cirujanos plásticos y ortodoncistas que operan al margen de la ley, sin contar con licencias, autorizaciones ni conocimientos sólidos.El mismo fenómeno ha hecho repuntar la apertura de salas de belleza y spas que llegan a ofrecer hasta vacunas contra la obesidad, señalaron expertos.Martín Ruiz Aguirre, dictaminador especializado en servicios de salud de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris), explicó a El Diario que las autoridades han detectado hasta ahora casos que encajan en cinco grandes problemas relativos a la usurpación de funciones.Primero, médicos generales que se anuncian como cirujanos plásticos tras tomar cursos exprés, pero también cirujanos dentistas que bajo la misma forma de operación se ostentan como cirujanos maxilofaciales u ortodoncistas, profesionales que no pueden formarse sin antes cursar esas especialidades.En tercer lugar, dijo el funcionario de Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris), médicos generales que dicen ser especialistas en obesidad y, en cuarto, spas que se publicitan como spas médicos y que, sin tener al frente a un médico, realizan actividades propias de esta figura o de la cirugía plástica.El cuarto problema es que muchas clínicas de belleza utilizan productos ‘piratas’, como bótox que no cuenta con registro ante la autoridad sanitaria federal ni elementos básicos como fecha de caducidad o etiqueta.“Hay salones de belleza donde ‘doña Juanita’, que era la que antes pintaba el pelo, ahora aplica el bótox”, señaló Ruiz Aguirre. “Esa es una usurpación de funciones. Y luego ofertan cosas que no pueden cumplir, como hacer bajar a una persona 15 kilos en 15 días”.Datos de Coespris indican que en el estado han sido suspendidos 16 establecimientos de este tipo en el año tras incurrir en estas prácticas que violan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.“Esto ha ido aumentando mucho”, aseguró Ruiz Aguirre. “Primero que nada, la situación económica del estado ha mejorado y la gente busca tratamientos de belleza. Pero a la vez buscan tratamientos baratos”.En un comunicado reciente, Saúl Delgado Gardea, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, explicó que ese organismo trabaja de la mano con la Coespris y la Fiscalía General del Estado (FGE) para reportar estos casos.El presidente del Colegio indicó que el gremio alista en conjunto con el Departamento Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua un directorio de médicos cirujanos plásticos que viven en el estado.La finalidad de este documento, argumentó, es dar certeza a la ciudadanía de que quien les atiende está avalado por el Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua, así como por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.A esta alerta se sumó la Comisión de Salud del Congreso de Chihuahua, que solicitó al titular de la Coespris, Julio Salvador Sánchez, que la dependencia inspeccione los hospitales de Chihuahua que realicen operaciones para identificar a quienes no cuenten con conocimientos para hacer cirugías estéticas. (Fernando Aguilar/El Diario)

