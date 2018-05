Bebés prematuros de bajo peso que nacieron en el Hospital de la Mujer se han aferrado a la vida gracias a generosas madres donadoras de leche, informó la Secretaría de Salud de Chihuahua.De acuerdo con la dependencia, cerca de 50 mujeres están registradas actualmente en el padrón, pero sólo 7 llevan a cuestas la tarea de ayudar a los 27 niños y niñas que están en Cuidados Intensivos.Por esa razón hacen falta muchas más para nutrir el Banco de Leche que opera en esa unidad hospitalaria, indicó Zayra Martínez, coordinadora del programa.La leche que proviene de las donadoras desinteresadas es recibida por bebés prematuros cuyas madres no pueden amamantarlos por sufrir problemas médicos.El Banco de Leche de la Jurisdicción Sanitaria II fue inaugurado luego de que una pequeña de nombre Yamilet necesitaba con urgencia leche materna debido a que no la podía recibir de su madre, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza.En ese entonces, las autoridades de Salud solicitaron exhaustivamente la colaboración de las mujeres de esta frontera que desearan aportar el excedente de su leche materna, anuncio que fue bien recibido por la comunidad.Pero, desde esa época, el banco se enfrenta continuamente a una crisis por la falta de donadoras.Las autoridades han atribuido la falta de respuesta permanente a dos factores: la poca difusión y la lejanía en la que se encuentran colonias periféricas donde vive gran parte de las mujeres que usan el Hospital de la Mujer por carecer de servicio médico.Las mujeres que tengan un exceso de producción de leche y estén interesadas en donarlo pueden visitar el hospital, que se encuentra en el Paseo Triunfo de la República, de la colonia Partido Romero, a unos metros al poniente de la avenida Adolfo López Mateos.Las que deseen aclarar dudas pueden comunicarse antes al teléfono (656) 613-5510, extensiones 121 y 135, indicó Salud. (Fernando Aguilar / El Diario)• Los pequeños presentan bajo peso• Permanecen en Cuidados Intensivos• Sus madres biológicas no están en condiciones de alimentarlos• Hay 50 donadoras registradas pero sólo 7 colaboran• Llaman a mujeres lactando a participar• Interesadas pueden acudir al Hospital de la Mujer• Para información llame (656) 613-5510, extensiones 121 y 135

