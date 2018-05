El Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (CAST-Conalep) abrirá el próximo mes el primer Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Nivel Medio Superior en la ciudad.Este sitio brindará certificaciones requeridas en la industria a sus estudiantes, pero que regularmente son brindadas a ingenieros egresados y que ya están en campo.“Vamos a empezar con sistemas en ingeniería de pruebas electrónicas, son capacitaciones de un centro de Keysight y National Instrument (…) Nosotros vamos a disminuir la brecha de tiempo, de aprendizaje y de costo, porque estamos hablando de que con esta capacitación, cuando nuestros egresados salgan tendrán algo que deberían de haber tenido hasta la ingeniería”, explicó Liliana Licón Aragonez, directora del CAST-Conalep.No obstante, la intención será no sólo atender a los estudiantes del Conalep, para quienes la capacitación no tendría costo alguno, sino también a egresados de otras escuelas técnicas de nivel medio superior, o incluso a ingenieros y técnicos superiores, a quienes se aplicaría un costo que es al menos 50 por ciento menor que el que se encuentra en el mercado por el mismo servicio.Actualmente, cuentan con un semillero de 20 estudiantes del Conalep plantel 2 y 3, a los cuales los están nivelando con cursos.Licón Aragonez dijo que esta nivelación será realizada a todos los estudiantes que sean ingresados a esta capacitación que ofrecerán, pero que a quienes ya tengan el grado de ingeniería no sería necesario.“Estos chicos están tomando un diplomado y lo van a terminar, luego tomarán otro, y en enero, para cuando estén en sexto semestre, estarán tomando esta capacitación alineada a instrumentación virtual y electrónica, estamos seguros que al menos unas 10 empresas se los van a pelear al egresar”, dijo.El CAST-Conalep ofrece al sector productivo servicios tecnológicos, servicios de capacitación especializada, así como servicios de evaluación y certificación de competencias laborales, de los cuales también se benefician los estudiantes del Conalep.Actualmente, este centro se encuentra en el Parque Industrial Aztecas 2220, en la colonia del mismo nombre. Ahí ofrece sus servicios desde el 2009. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.