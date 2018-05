'Aún Podemos' les da fuerza a los mayores

Bajo el nombre “Aún Podemos”, desde 2015 un centro de apoyo busca el empoderamiento de los adultos mayores de 60 años de edad, en el suroriente de la ciudad, a través del desarrollo de habilidades que les permitan elaborar trabajos por sí mismos.Con pláticas sobre derechos humanos, testamentos, herencias, pensiones, asesoría y acompañamiento en trámites jurídicos y talleres de serigrafía, masaje, terapia física y hasta torneos de ajedrez, es como los adultos son capacitados por la asociación para aprender nuevos oficios y ser personas más autónomas e independientes.“No nos gusta que se vea al adulto mayor como una persona débil o como una persona que ya es una carga para la sociedad, sino más bien que vean que la experiencia que ellos tienen la sociedad la está dejando de lado, la está dejando ignorada”, señaló.Verónica Gutiérrez, presidenta de la organización, explicó que el proyecto nació luego de ver las condiciones de vulnerabilidad en que vive este sector de la población, ya que es abandonado no sólo por la sociedad sino a veces hasta por sus mismas familias.“Me empecé a dar cuenta de todas estas cuestiones sociales que ellos viven, la discriminación, que los camiones no se paran e incluso le pisan para que ellos se suban, que los hijos los despojan, que les dejan a los nietos y no les quieren dar pensiones”, puntualizó.La entrevistada explicó que los adultos acuden en sus horas libres para aprender a realizar algún producto, la asociación se encarga de su venta y se les entrega el dinero íntegro, mismo que ellos re invierten para continuar su elaboración y obtengan un ingreso propio.“No les enseñamos a hacer el producto con el fin de que ellos lo vendan, más bien los enseñamos a que vendan ese servicio que ellos pueden ofrecer”, resaltó.También indicó que las escuelas de dicho sector invitan a los adultos mayores para que acudan a dar pláticas sobre el cuidado de las plantas, hortalizas, sembrado, cultivo y en general transmitir su experiencia para que no se quede olvidada.“La idea de nosotros como a.c. es en algún momento desaparecer, no siempre estar ahí con ellos, en algún momento desaparecer ya cuando ellos sean autónomos, autosuficientes y puedan desarrollarse en cualquier área que deseen hacer”, dijo.Sin embargo, pese a los esfuerzos por abarcar el apoyo a todos los adultos posibles en el sector, expuso que son cerca de 60 adultos en la colonia Tierra Nueva los que ya no han podido recibir el apoyo completo de la asociación debido a la falta de recursos, aunque todavía buscan ayudar como banco de alimentos.“No teníamos un inmueble, los atendíamos en un parque, ese es el mayor reto que como asociación tenemos, lamentablemente no sé porqué, pero el Municipio no nos ha podido ayudar para que nos donen un espacio”, expresó.Y destacó que la atención de los 25 o 30 adultos mayores en Lomas del Valle, es posible debido a que una de las usuarias presta su domicilio. (Abril Salgado / El Diario)• Pláticas sobre derechos humanos• Asesoría legal para testamentos, herencias, pensiones• Acompañamiento en trámites jurídicos• Talleres de serigrafía• Masaje, terapia física• Torneos de ajedrez