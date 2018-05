Urgen autoridades a cuidarse del calor

Las altas temperaturas primaverales han dejado cinco casos de agotamiento por calor y una quemadura alrededor del estado, indica el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas.Hasta el 16 de mayo, datos reportados por este sistema coordinado por la Secretaría de Salud federal señalaban que un 5 por ciento de todas las incidencias relacionadas con el clima caluroso se habían registrado en Chihuahua, la cuarta entidad más afectada en la temporada.Defunciones por estos motivos sólo se han contabilizado en Sonora y Michoacán, donde cada uno acumula una.Antes que Chihuahua, Jalisco, Sonora y Veracruz son los estados que mayores daños reportan, con el 5.8, 22.4 y 50.4, respectivamente.Aunque hasta ahora no reportan casos de golpes de calor, autoridades de Salud llaman a acatar algunas recomendaciones para evitarlos.Entre ellas se encuentran consumir abundante agua hervida o desinfectada para mantener una correcta hidratación y evitar exponerse a los rayos del sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando la temperatura está en su máximo nivel.Otros consejos son utilizar una gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar antes de salir a la calle, hacer lo posible por estar en lugares con sombra y bien ventilados y no abordar un automóvil sin antes ventilar su interior, con más razón si estuvo expuesto al calor.Lavarse las manos con agua y jabón para prevenir infecciones gastrointestinales, desinfectar frutas y verduras y mantener alimentos crudos en el refrigerador hasta que se vayan a preparar son más medidas para evitar enfermarse y sufrir consecuentes diarreas y deshidrataciones.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es común que en Ciudad Juárez durante la temporada de calor los médicos de esa dependencia atiendan más de 2 mil casos de infecciones de esta naturaleza en las áreas de urgencias hospitalarias y en las clínicas.Cerca de la mitad de estos casos, señala el IMSS, suceden entre estudiantes y trabajadores que tienen que pasar más tiempo fuera de casa y en consecuencia están más expuestos a consumir alimentos y bebidas en la calle, con las repercusiones sanitarias que ello implica.• Consuma abundante agua hervida• Evite exponerse a los rayos del sol entre las 11 a.m. y las 5 p.m.• Use gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar antes de salir• Permanezca en lugares con sombra y bien ventilados• Ventile el automóvil antes de abordar• Lávese las manos con agua y jabón• Desinfecte frutas y verduras

