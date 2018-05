Un análisis del Observatorio Ciudadano que realizó con respecto al robo de vehículos en Juárez establece que este delito tiende a la baja, por lo que no es justificable la pretensión de cobrar el estacionamiento en los centros comerciales como lo proponen comercios.“Según un estudio que está realizando el Observatorio Ciudadano, el dejar de cobrar estacionamiento no tiene incidencia en el robo de autos, ya que no hay diferencia en el número de autos que se robaban antes y después por dejar de cobrar por el uso de estacionamientos”, difunde el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).El miércoles anterior, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) informó a través de un comunicado de prensa que en los estacionamientos de centros comerciales que son operados bajo el esquema de cobro se reduce la incidencia delictiva.Aunque destacaron que no promueven reavivar las tarifas por el uso de aparcaderos, los operadores desean el cobro.Este viernes por la mañana, el centro comercial Galerías Tec reactivó por algunas horas el cobro en el estacionamiento.Enrique Figueroa, representante legal de la plaza, dijo que esta medida obedeció a las peticiones de la ciudadanía por el aumento en el robo de vehículos.Pese a las manifestaciones de inconformidad y rechazo a la disposición, aseveró que fueron los mismos usuarios del cine y del gimnasio los que consideraron que –de nueva cuenta– debería cerrase el espacio por los robos de los que eran víctimas.Ayer el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón, dijo que el robo de vehículos con violencia disminuyó en un 13 por ciento durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período de 2017.De enero a marzo del año pasado fueron denunciados 84 carjaking: 34 en enero, 30 en febrero y 20 en marzo.En ese mismo período correspondiente al 2018, fueron 73 robos de autos a punta de pistola: 31 en enero, 21 en febrero y 21 en marzo.Mientras que el robo de autos sin violencia muestra una disminución del 52 por ciento en un lapso similar.De enero a marzo de 2017 fueron denunciados 432 robos de autos sin violencia: 113, en enero, 138 en febrero y 181 en marzo.Mientras que en el primer trimestre del 2018 fueron 225, de los cuales 77 fueron en enero, 74 en febrero y 74 en marzo.“La vigilancia en centros comerciales, gimnasio, cines, plazas comerciales y colonias, se mantiene de manera permanente en toda la ciudad”, dijo el servidor público.Para el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, de marzo a abril se tuvo una baja considerable de robos de autos con y sin violencia, lo que atribuyó a las detenciones que se realizaron de las personas que se dedican a la comisión de este delito.“La constante de los robos de autos sin violencia siguen siendo los estacionamientos. Lo que pedíamos al comercio organizado es que se bajaran las plumas sin realizar un cobro, en un esquema de cobro de propina voluntaria o algún otro mecanismo legal”, consideró Nava López.Por la reactivación del cobro del estacionamiento en Galerías Tec, las autoridades municipales ordenaron la clausura de las casetas de cobro, informó el viernes pasado el alcalde Armando Cabada.

