“Es Esmeralda y ya cállate, eso es lo que han hecho con nosotros y no lo vamos a permitir”, dijo ayer Martha Alicia Rincón, madre de la joven Esmeralda Castillo, desaparecida hace nueve años y quien actualmente tendría 23 de vida, pero nunca se conoció su suerte, desde el 19 de mayo del 2009.Como Martha Alicia, que como prueba de la muerte de su hija Esmeralda la Fiscalía le presentó un hueso (tibia), unas 20 personas que tienen familiares desaparecidos, o que fueron víctimas de feminicidio, partieron ayer en una caravana que recorrerá varias localidades del país en busca de justicia, y que culminará con una mega marcha con allegados a desaparecidos del caso Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el próximo 26 de mayo.Para Martha Alicia la angustia por no saber dónde quedó su hija pasó de días a semanas, de semanas a meses, y de meses a años. Ella y su esposo, José Luis Castillo, no han dado por muerta a su hija a pesar de la versión oficial.La madre considera que, aún y cuando esa tibia sea de su hija, eso no representa que está muerta, “pues cuantas personas pueden vivir sin sus piernas o brazos…otra cosa sería si me confirmaran haber encontrado su cráneo”, dijo.“Como sus padres, queremos saber qué fue de ella, cómo es que (Fiscalía) me dice que murió, por qué la dan por muerta” se cuestiona Martha Alicia.El caso de Esmeralda se suma al de las otras dos decenas de familiares de desaparecidos que ayer antes del mediodía partieron en la Caravana de la Realidad del Norte, a bordo de camionetas alquiladas, envueltos en coraje para alzar la voz y cerrar sus duelos, para lo que requieren explicaciones que tengan certeza y no las dejen en incertidumbre, señalaron ayer antes de partir.Esta movilización surge como iniciativa de los padres de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida hace nueve años, específicamente un día 19 de mayo del 2009; a la caravana se integraron alrededor de seis familiares de personas desaparecidas.“Vamos hasta la ciudad de México, pasamos por aquí en Chihuahua, Saucillo, Jiménez, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro. Esmeralda cumple ya nueve años desaparecida y cómo nos vamos a rendir si se trata de nuestra hija, no nos vamos a callar. La Fiscalía nos quieren entregar un hueso que se encontró, que es un pedacito de tibia, entonces ellos dicen que está muerta y yo les digo que nos digan hace cuánto murió, cómo murió, quiénes fueron los culpables. Como no va a estar viva, si mucha gente vive sin brazos o piernas, pero lo que quieren es decir que ya no van a buscar”, expresó Marta Alicia Rincón, madre de la víctima de desaparición.Los afectados por estos casos se congregaron en el adoquinado de la calle Rafael Velarde para anunciar su movilización, que tendrá escalas en las ciudades de Chihuahua y Saucillo, así como en otras localidades de los Estados de Coahuila, Torreón, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México, donde se irán incorporando activistas y personas afines a su dolor.Según Juana Villalobos, otra de las manifestantes y madre de una joven que fue asesinada, la caravana vehicular se costeará con recursos propios y donativos ciudadanos a través de la colecta, con miras de ser escuchados por las diferentes esferas de gobierno para que muestren atención a su sufrimiento, dijo.Villalobos culpa al Estado mexicano de no actuar para evitar este tipo de eventos que continúan presentándose a diario en esta ciudad, aseguró.La caravana hizo ayer una escala en Chihuahua capital rumbo en su trayecto a Ciudad de México para levantar la voz y exigir justicia y el cierre de distintos casos de feminicidios y desapariciones.Durante siete días, los manifestantes recorrerán distintos puntos del país para llegar el día 26 de mayo a la capital del país.De igual forma familiares de Ana María Gardea, Flor Fabiola Rivera víctimas de feminicidio exigieron justicia, mientras que allegados a María Elena Chávez Caldera, desaparecida el 20 de junio del año 2000 y Daniel A. Gómez desaparecido en Jiménez el 6 de abril del 2012 a los 17 años, exigen se dé con su paradero.La caravana se instaló en Plaza de Armas donde dieron un mitin y posteriormente acudieron a la Cruz de Clavos donde rindieron homenaje a Marisela Escobedo.Aunado a este principal reclamo varias organizaciones y mensajes de luchas distintas acompañaron la marcha que es asimismo un mensaje de afrenta a la “ineptitud” de los tres órdenes de gobierno, por lo que exigieron:“Búsqueda de lxs desaparecidxs (sic) y justicia por los feminicidios. Alto al fracking y a la minería a cielo abierto. Apoyo a lxs estudiantes normalistas. Ayotzinapa crimen de estado. En contra de la militarización del país. Libertad inmediata a León Fierro de Mexicali Resiste”.La Caravana partió el mismo día de ayer hacia Saucillo, donde se espera estén el día de hoy.