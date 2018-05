Presentan hoy abogados examen para ser jueces

Un total de 507 abogados presenta hoy sábado el examen de oposición para contender por alguna de las 56 plazas de jueces definitivos de primera instancia en los diversos distritos judiciales en los que se divide la entidad.Entre los aspirantes se encuentran jueces provisionales, agentes del Ministerio Público, defensores públicos penales, proyectistas, otros funcionarios judiciales y abogados postulantes.En Ciudad Juárez se registraron 172 abogados y en la capital del estado 335 litigantes que se disputarán 19 plazas. En el resto del Estado, 335 solicitantes contienden por 37 cargos.Estos profesionistas respondieron a la primera etapa de la convocatoria CJE/002/2018 emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y fueron aprobados al presentar la documentación requerida.De ese universo pasarán a la siguiente fase únicamente las 168 personas que obtengan los mejores resultados. De ellos, 111 serán para la materia penal; 36 en materia civil; nueve para familiar; nueve materia mixta y tres para penal con especialidad en justicia para adolescentes, de acuerdo con la modificación aprobada apenas el miércoles pasado por el Consejo de la Judicatura.La tercera etapa son los exámenes psicométricos y entrevista psicológica a los interesados para medir sus habilidades, competencias y aptitudes, a efectuarse los días 21, 22, 23 y 27 de mayo próximos.La cuarta etapa es un curso de preparación, sólo para quienes hayan pasado las anteriores fases, a desarrollarse del 4 al 21 de junio con una duración total de 180 horas.Los solicitantes que cumplan a cabalidad el curso pasan a la quinta etapa, que es un examen práctico de conocimientos a efectuarse del 23 al 29 de junio. Los nombres de los jueces electos se darán a conocer el 6 de julio próximo en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.En el caso del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, está en juego la titularidad de tres juzgados civiles por Audiencia, uno Familiar por Audiencia, uno de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con funciones del sistema tradicional, ocho de Tribunal de Enjuiciamiento y seis de Tribunal de Control.Entre los jueces provisionales priva la incertidumbre, pues de no continuar en los actuales cargos los derechos laborales ya adquiridos –como el sueldo y las prestaciones– les serán quitados aunque es contrario a la Ley Federal del Trabajo. Como efecto dominó, se moverá a las personas que ocuparon las plazas de los provisionales, expresaron.“En mi caso, mi plaza anterior no sé quién la tenga o dónde esté, era una plaza de secretario de primera instancia y así estamos la mayoría de los jueces provisionales. Ahora todos nos preguntamos qué va a pasar con los derechos ya adquiridos”, expresó un juez.“No tengo ni idea de qué pasara con nuestros derechos laborales, no nos han dicho nada. Espero que nos digan el siguiente lunes porque el domingo salen los resultados y estamos en la incertidumbre”, indicó una jueza.

