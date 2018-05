Lo pidieron los clientes, asegura representante legal

Mientras que el representante legal de Galerías Tec afirmó que la reactivación del cobro que se dio ayer en el estacionamiento obedecía a las mismas peticiones de la ciudadanía por el aumento en el robo de vehículos, usuarios manifestaron su inconformidad al ingresar al centro comercial y ver que de nueva cuenta tenían que pagar 10 pesos.Enrique Figueroa, abogado de la plaza, dijo que fueron los mismos usuarios del cine y del gimnasio quienes consideraron que de nueva cuenta debería cerrase el espacio por los robos de los que eran víctimas, por lo que ante instancias federales se llevó a cabo un amparo tanto contra el reglamento municipal que prohíbe el cobro, como contra el del Estado que también apoya esa medida.Afirmó que hace cinco meses se ganó ese amparo, sin embargo, fue hasta apenas ayer cuando decidieron volver a colocar guardias para que cobraran, pues desde que se quitaron las plumas el robo al interior de vehículos se elevó en un 300 por ciento y era al menos un caso diario el que se presentaba, así como uno por mes en cuanto a robo total.Con los 10 pesos que pretendían cobrar, afirmó que los usuarios asegurarían su patrimonio, además de que también se duplicaría a veinte el número de guardias de seguridad en el centro comercial, pues aunque la Policía Municipal hace rondines, son insuficientes.“La gente está más segura cuando el estacionamiento está cerrado, pueden venir a comprar o hacer otras actividades sabiendo que no le va a pasar nada a sus carros”, expresó.Sin embargo, usuarios entrevistados al respecto reprobaron la media, afirmando que solamente se trata de un plan recaudatorio.“Se supone que es ilegal, no me parece que se quieran aferrar al cobro de nueva cuenta al cobro. Ya me pasó una vez que me robaron el carro en otro centro comercial y nadie respondió por ello”, expresó María Luisa Chong.“Está muy mal, yo no sé quién les dio permiso, ojalá que alguien venga y los clausure antes de que salga”, expresó otro de los usuarios.Al respecto, Carlos Castañeda Echaniz, director de la Cámara Nacional de Comercio, calificó el cobro como un acto “ilegal”, diciendo que por parte de ese organismo empresarial no se había promovido entre sus afiliados esta medida, aunque finalmente se trata de una decisión que toma cada uno de ellos.

