Cobran estacionamiento en mall por una hora

"Son unos abusones”, fue el clamor generalizado ayer por conductores al llegar al estacionamiento del centro comercial Galerías Tec y ser recibidos en la caseta de entrada con un boleto porque habría que pagar el estacionamiento.Esa condición duraría una hora aproximadamente al abrir la mayoría de los locales de ese establecimiento, tiempo en que las discusiones entre automovilistas que llegaban al lugar y encargados de hacer el cobro por parte de la empresa Ranver, se calentaban cada vez más.Las redes sociales prendieron exigiendo frenar la acción determinada por la empresa, con comentarios en contra del mall.El alcalde, Armando Cabada, llegó al centro comercial alrededor de las 10:00 horas, acompañado del secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez, y de personal de Comercio municipal, a quienes custodiaban varias unidades de Policía.El edil fue tajante y ordenó la clausura de las casetas de cobro del aparcamiento, ubicado en las avenidas Tecnológico y Pedro Rosales de León. Sentenció que habría sanciones económicas a los responsables, aunque no especificó de qué monto.Hubo fricciones en un principio entre los funcionarios y la representación jurídica de la empresa a cargo de Félix Franco, quien dijo tener un amparo a favor de Galerías Tec para poder hacer el cobro a los clientes que voluntariamente deseaban estacionar sus autos en ese lugar.Franco no mostró los documentos del amparo pero dijo a este medio que ya habían notificado del mismo al Ayuntamiento, por lo que se estaba violentando la ley al clausurar las casetas de cobro de boletaje.Las autoridades municipales dijeron que dicho amparo no tenía validez, porque el Municipio estaba actuando con base en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, que obliga a los comercios a ofrecer determinado número de cajones de estacionamientos según el aforo. El alcalde se retiró del lugar y dejó órdenes de clausurar también las casetas que se encuentran en la parte trasera del centro comercial, dejando libres los accesos al público. Los representantes de Galerías Tec anunciaron que procederán jurídicamente al respecto.

