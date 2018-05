Les dan guía que no concuerda con examen

Tras un examen que duró más de 6 horas, aspirantes a plazas docentes coincidieron en que es justo y necesario que se les evalúe, pero que hace falta capacitación para poder aprobar.“En la parte de matemáticas, por ejemplo, en la guía venían problemas pero en el examen esos problemas también tenían cuestiones éticas. Venía mucho sobre leyes (en la guía), y en el examen no venía ninguna pregunta sobre eso. No concordaba”, relató Gerardo Moreno, uno de los evaluados.Él está cubriendo un interinato como maestro en tecnologías, en una escuela secundaria de la localidad, por lo que realizó este examen con la idea de poder obtener su plaza.“Vienen situaciones que no vienen en las guías que ellos dan, estudié todo sobre la Ley General de Educación, son muchas clausulas, y no venía nada de eso. Es mucha teoría y es muy pesado”, dijo.La guía a la que se refiere es un documento descargable de Internet, por parte del Servicio Profesional Docente, a la que tienen acceso una vez que se inscriben para participar.Esa guía fue su referente durante los últimos dos meses, en los que se dedicó a prepararse para el examen.Él y otros 343 aspirantes iniciaron ayer con la aplicación de éste, que se denomina Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica del Ciclo Escolar 2018-2019.El examen será aplicado de nuevo los próximos tres fines de semana para evaluar a un total de mil 349 aspirantes, de 4 mil 886 que presentarán examen en todo el estado. Todos buscan un lugar en escuelas secundarias.“Está pesado, y complicado, son demasiadas preguntas e información. Pero de todos modos es pertinente que se evalúen a los maestros, aunque tendrían que darnos cursos antes de realizar los exámenes.“Es importante porque vamos a educar niños y ellos son el futuro”, consideró Alicia Silva, recién egresada de la Escuela Normal Superior, en la especialidad de Educación.Su compañera, Erika Briones, también acudió a realizar el examen, y ambas coincidieron en el grado de dificultad de la prueba.“Si yo, que tuve una formación en el ámbito educativo, me pareció difícil, no sé cómo sería para las personas que tienen otras licenciaturas”, dijo.Las sedes serán el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), y el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ. Los resultados se publicarán el 18 de junio en la página del Servicio Profesional Docente.• Guía otorgada por el Servicio Profesional Docente se centraen la Ley General de Educación, pero no hay preguntas sobre esto en el examen• Prueba contiene preguntas sobre cuestiones éticas no incluidas en la guía y poco sobre la asignatura para la que aplican