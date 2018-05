Prolongan ambulantes ventas del 10 de mayo

Comerciantes establecidos de la Zona Centro expresaron su molestia por los permisos que el Municipio otorgó a ambulantes para el 10 de mayo, quienes todavía continúan ofreciendo sus productos en carpas que se colocaron sobre la plancha peatonal de la avenida Juárez.De acuerdo con los ambulantes, el permiso es de una duración de un mes y les costó unos 5 mil pesos, por lo que permanecerán en ese punto hasta que concluya el plazo, ya que no han recuperado lo que invirtieron en mercancías.Suman aproximadamente unos 15 puestos de artesanías, maquillaje, ropa, dulces y pan del sur del país los que están a un costado del Museo de la Muref, quienes llevaron a cabo el trámite ante la Dirección de Comercio por medio de uno de los dirigentes.“La gente cree que nos va muy bien, pero este año han estado muy bajas las ventas, por eso seguimos aquí, para ver si sacamos aunque se lo que nos costó la renta”, expresó una de las vendedoras.Sin embargo, los comerciantes establecidos insisten que se trata de una competencia desleal, ya que además de bloquear las entradas a sus negocios, los 6 mil pesos que pagan por un mes no se comparan con las rentas de más de 20 mil pesos mensuales que les cobran a ellos.Puestos de elotes, aguas frescas, semillas, papitas y bebidas preparadas, dulces, juguetes, entre otros, abundan también sobre la avenida 16 de Septiembre.Las inconformidades de los locatarios en cuanto a ellos es por la falta de tránsito libre de la calle y poca higiene que usan para preparar esos productos, así como la basura y malos olores que quedan después de que se retiran por las noches.“Me parece falta de respeto a nosotros que sí pagamos impuestos, luego nosotros tenemos que andar echándole agua a la banqueta para barrerla y limpiar todo el cochinero que nos dejan”, expresó Luisa, encargada de una Michoacana.Enrique Ávila, otro de los comerciantes, comentó que los carritos de todos esos puestos bloquean en ocasiones el acceso para el camión recolector de basura, por lo que se ven obligados a llevar las bolsas con desechos a otro lugar donde se tenga entrada libre.“Tenemos que dejar la basura de nuestros puestos hasta la esquina ya que el camión recolector no puede pasar porque el camino lo tapan las carpas de los ambulantes”, dijo.

