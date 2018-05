Arrestan a cajera por asalto a casa de cambio

La cajera Anna Jacqueline P. M., de 18 años, fue presentada ante un juez de Control junto a César Julián F. P. y Osvaldo R. S. de 19 años, por el delito de robo calificado en perjuicio del propietario del Centro Cambiario Irigala Plus S. A. de C. V., ubicado en la avenida Tecnológico, en la colonia Granjero.Otro involucrado en el atraco se encuentra prófugo, sin embargo, el Ministerio Público lo busca para ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra, dio a conocer el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Informó que el juzgador declaró legal la detención del acusado, por lo que fue realizada la audiencia de imputación, resolviendo el juez como medida cautelar la prisión preventiva y fijó la fecha de audiencia de vinculación o no a proceso para la próxima semana.El Ministerio Público dio a conocer que el monto del robo es superior a los 700 mil pesos, de los cuales fueron recuperados 5 mil 200 dólares y 59 mil pesos, los cuales serán entregados al denunciante.Nava López dijo que el robo fue perpetrado el pasado miércoles 16 de mayo a las 18:00 horas, en el local comercial situado en la avenida Tecnológico, y el cual fue captado por las cámaras de circuito cerrado del negocio.“Se trató de un robo con violencia en donde los activos del delito fueron auxiliados por una de las empleadas, hubo un concierto previo a los hechos. Se logró la captura de la empleada y de los dos hombres que ingresaron al negocio y sólo se encuentra sustraído un cuarto probable responsable”, dijo Nava López.De los dos hombres que ingresan a la casa de cambio, el que lleva una gorra deportiva es la pareja sentimental de la trabajadora, confesó Anna Jaqueline a los agentes.Según la secuencia de imágenes los agresores llegaron al centro cambiario y supuestamente amedrentaron a la empleada, identificada como Anna Jaqueline, al rociarla de gasolina con una manguera. También arrojaron el combustible a la ventanilla y ambos hombres amenazaron con prenderle fuego.La empleada abrió la puerta de seguridad y permitió el acceso a los supuestos ladrones, que tomaron aproximadamente 700 mil pesos en efectivo. Una vez que tuvieron el dinero, los hombres corrieron hacia un vehículo donde los esperaba un cuarto involucrado.Los investigadores llamaron a declarar a la supuesta víctima, que dio su versión de los hechos pero conforme avanzaba el interrogatorio incurrió en varias contradicciones, por lo que terminó confesando que el robo lo planeó junto a su novio y sus amigos.Al parecer los tres hombres se tomaron sólo un día para orquestar el atraco, en el que no consideraron la difusión de sus imágenes en los medios de comunicación y que la trabajadora los delataría pocas horas después. Tampoco planearon ser arrestados en flagrancia por otros delitos.El agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión contra los cuatro amigos, sin embargo uno de ellos escapó y se presume que con el resto del dinero en efectivo sustraído.El fiscal refirió que de los casi 700 mil pesos, solo fueron recuperados 5 mil 200 dólares y 59 mil pesos, que serán entregados al denunciante.• Se trata de un robo con violencia en el que una trabajadora del negocio auxilió a los asaltantes• Hubo un acuerdo previo a los hechos• Se logró la captura de la empleada y los dos hombres que aparecen en el video• Un cuarto sospechoso que manejaba el vehículo en el que escaparon sigue sustraido• Los atacantes usaron gasolina para rociar la caja y a la empleada para amenazar con prenderle fuego• El botín fue superior a los 700 mil pesos

comentarios

