La investigación preliminar sobre el asalto contra una casa de cambio, ubicada en la avenida Tecnológico y Centeno, de la colonia Infonavit Aeropuerto, apunta a que fue simulado, informó el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.“Podemos establecer que fue un robo simulado, ya que las personas probables responsables recibieron ayuda del interior del negocio”, dijo el abogado.Las indagatorias establecen que existe un vínculo sentimental entre la supuesta víctima y uno de los presuntos agresores. En el video obtenido en la escena del crimen se señala al hombre que porta una gorra deportiva como la pareja sentimental de la cajera y quien estaría al tanto del presunto robo.Desde este jueves ya había personas detenidas por este hecho, sin embargo, el botín no había sido recuperado.Los propietarios del centro cambiario interpusieron ese mismo día la denuncia de hechos y estaba pendiente el arqueo para determinar el monto exacto de las pérdidas sufridas.Ayer se dio a conocer que no se tenía aún establecida la cantidad exacta del dinero que sustrajeron los supuestos ladrones del local comercial.“Hay algunas declaraciones importantes que nos han ayudado a avanzar positivamente en esta investigación. Hay algunas personas que ya han sido detenidas por la Agencia Estatal de Investigación por diversos delitos y están siendo investigadas por el robo al negocio”, dijo el fiscal.Hoy sábado por la mañana la FGE estará en posibilidades de informar si se acredita la probable comisión del delito de robo agravado y en el caso de la empleada, es factible que enfrente también cargos por abuso de confianza.Los investigadores cercanos al caso revelaron que fue la trabajadora del negocio afectado la que, al parecer, confesó los hechos al empezar a caer en contradicciones, y luego reveló la identidad del hombre que porta una cachucha deportiva, a quien señaló como su pareja sentimental.Esa persona es a la que se observa en el video que vierte gasolina a la trabajadora a través de la ventanilla blindada. De momento el dinero no ha sido del todo recuperado y se estima que son entre 700 y 800 mil pesos, incluida la moneda extranjera.El fiscal dijo que en este robo con violencia simulado intervienen más de tres personas, a las que se espera formular imputación por el delito de robo con penalidad agravada este mismo sábado, dijo Nava López. Los detenidos, dijo, fueron arrestados en flagrancia por otros delitos y contra ellos se ejecutarán ordenes de aprehensión por el robo a la casa de cambio.El negocio proporcionó el video del hecho captado a través de las cámaras de circuito cerrado del negocio y se observa como los dos asaltantes llegan al establecimiento.Luego de cometer el atraco salen de la casa de cambio y huyen a bordo de un vehículo blanco que ya los esperaba.

